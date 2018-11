陈冠希钱买不了榜是什么意思?陈冠希是在暗示吴亦凡吗?很多网友都不太了解,91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉,一起来看看吧!

11月8日,陈冠希在个人社交平台上发文感叹:“金钱给不了你爱戴,金钱给不了你名誉,金钱给不了你榜单。(MONEY CANT BUY U LOVE,MONEY CANT BUY U FAME,MONEY CANT BUY U CHARTS)”

文字发出后,不少网友纷纷在评论里猜测此文是否与近日的中美音乐风波有关,并留言称:“MONEY CANT BUY 榜单。”“似懂非懂。”还有网友为文字内容添加形容词:“金钱不能给你买来(应有的)爱戴; 金钱不能给你买来(名副其实)的名气; 金钱不能让你冲进(专业高质)的排行榜。”

疑指吴亦凡粉丝买榜事件。吴亦凡的新专辑《Antares》上线后一路飙升,在iTunes榜单上力压Lady Gaga和“A妹”爱莉安娜·格兰德,甚至在系统统计中出现了吴亦凡单曲销量高于Lady gaga1750倍的估算。此番“屠榜”引来众多国外网友的质疑并表示“不认识吴亦凡”,也不理解他为何在新单的排名可以这么高。7日,外媒曝出吴亦凡新专辑在iTunes美区下架,而A妹前不久发行的新单曲《Thank U,Next》重新登顶美区iTunes,有业内人士认为是“粉丝买榜”行为所致。

陈冠希钱买不了榜什么意思8日上午,陈冠希晒女儿上热搜,下午,发文似暗讽吴亦凡花钱买不了榜再上热搜榜首,随即大家也热议也看到了陈冠希所说的三句暗含深意的话,其中最为明显的是暗讽吴亦凡粉丝刷榜事件,对此,别的先不说,来看看陈冠希发文具体都说了些什么?据悉,在今天中午1点多,陈冠希微博发文:MONEY CANT BUY U LOVE,MONEY CANT BUY U FAME,MONEY CANT BUY U CHARTS ????,这翻译过来的就是“金钱买不到爱,金钱买不到名誉,金钱买不到榜单”。

此微博一发出,便有网友问陈冠希是不是在说吴亦凡,但他没有回应。不过这也很明显了。要知道这几天,吴亦凡新专辑在美区itunes “霸榜”的事情是传得厉害,后来更是传出专辑下架,但同样也是在今天,吴亦凡专辑回榜首。

然而这事却是没有就此结束的,如今,陈冠希也要来插一脚的感觉,真的是让人惊呆!因为,他的那句金钱买不到名誉,金钱买不到榜单,是真的很明显了。至于金钱买不到爱,这令人联想到他与张柏芝的艳照门事件,也是唏嘘啊。如今算是改过,要成为“纪委”吗?对于陈冠希疑似暗讽吴亦凡这事,你怎么看呢?