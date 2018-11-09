九州斛珠夫人官宣是什么意思 九州斛珠夫人主要演员介绍

九州斛珠夫人官宣是什么意思?很多网友都不太了解，今天91小编就给大家带来了九州斛珠夫人主要演员介绍，一起来看看吧!

近日电视剧《九州斛珠夫人》正式官宣将由杨幂担任女主角海市，据悉这部剧是根据萧如瑟的同名小说改编，并且又是一部大女主的戏，对此很多网友表示希望可以有一个好的编剧改编这部剧，同时也期待杨幂的精彩表现。

1月8日，杨幂现身某发布会，宣布将主演根据作家萧如瑟同名小说改编的电视剧《九州·斛珠夫人》。问及出演原因，杨幂表示：“这个作品有庞大的世界观，有我喜欢的爱情故事，很虐又虐得很爽。角色会有女扮男装的情节，就是不把自己放在安稳的位置，总是迎接挑战。”

该剧是由萧如瑟的成名作小说改编，讲述了九州大陆上的大徵王朝朝堂与后宫当中，海市和帝旭、方诸三人之间纠葛动人的爱情故事。根据电视剧备案表显示，该剧将拍40集，内容提要为“浩瀚的九州大地上，大徵朝珠赋沉重，逼得渔民绞杀亲子，以谋鲛女落泪而得鲛珠，沿海渔村的少女海市因此遭遇，父母亡故，全村被屠戮。生死关头，她求助于途经此地的大徵第一权臣方诸，历经考验，最终被方诸带回天启。海市从此女扮男装，成为方诸的徒弟。此时，大徵内忧外患不断，喜怒不定的年轻皇帝褚仲旭，因为经受皇朝内乱，而对生失去了一切兴趣，表面上以昏君自居，却在方诸苦苦支撑国家和平时，暗中默默观望这一切。海市奉命成为帝旭的护卫，但却因此引起了帝旭对她的兴趣，两人经历诸多生死关头，从互有误会到逐渐理解对方，帝旭察觉海市的女子身份，暗生情愫，但海市对方诸的依赖，其中藏着可望却难以言说的感情，三人之间情感纠葛不断。随着皇朝的叛乱再起，海市勇敢地选择肩负起守护大徵和平的责任，并终于直面对帝旭、方诸两人的感情。”

九州斛珠夫人主演是谁据悉电视剧《九州斛珠夫人》中杨幂将担任女主角，而其他的主演人选目前并未公布。

《九州斛珠夫人》是由北京聚海文化传媒有限公司出品，杨幂主演的古装剧，该剧改编自萧如瑟所着小说，讲述的是天与地无边无际的绵绵飞雪里，他于她身后挽圆弓弩。那一箭，她不躲不避，不闪不藏，眼睁睁看他射出这一往无回的命运。从此，永失幸福……

杨幂可以说是大女主剧的常客，这两年的《三生三世十里桃花》和《扶摇》都是她领衔主演，所以她也是真的非常偏爱古装剧了;就在今天，电视剧《九州斛珠夫人》正式官宣，女主角海市由杨幂饰演，所以杨幂这是又接了一部古装玄幻剧，而且还是大女主剧，不得不说杨幂的资源还是非常不错的。

《斛珠夫人》是“九州”系列中首部描写鲛族的长篇小说，作者萧如瑟。讲述了九州大陆上的大徵王朝朝堂与后宫当中，帝旭、方诸、海市三人之间，面对纷繁复杂的权力斗争，坚定守护和平的责任，以及三人之间纠葛但动人的爱情故事。看到这个消息是不是很多网友都非常激动?对于很多九州迷来说从今何在的羽传说到江南的缥缈录，最后到萧如瑟的斛珠夫人。九州从一开始就给人一种苍茫的悲哀，一种凌驾于他人之上的凄凉。只是，萧如瑟的斛珠夫人颠覆了九州的传统，或许可以说是传统吧。虽然依旧是那宫廷战场，却因她细腻的笔调而显出一番不同的味道来。而如今杨幂确定出演《九州斛珠夫人》相信很多网友都是非常开心的，从《仙剑三》开始杨幂就一直没让我们失望过，之后的《三生三世》和《扶摇》更是确定了杨幂古装女神的身份，每一部电视剧杨幂都用自己精湛的演技征服了无数的网友，这一次杨幂加盟《九州斛珠夫人》想必也会带给我们不一样的精彩。