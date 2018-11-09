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杨幂唐嫣同框毫无交流怎么回事 杨幂唐嫣有什么恩怨呢

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 11:49:46| 编辑：﹍ɑ。群℡

杨幂唐嫣这对曾经的好闺蜜如今的感情也是让人很看不透，前段时间唐嫣的婚礼杨幂额没有去，只是发微博祝福，这到底是怎么了呢。

杨幂唐嫣同框毫无交流是有什么恩怨

在某个活动中，杨幂唐嫣baby世纪同框，但是却没有一点交流，让大家都好奇两人是有什么恩怨。杨幂唐嫣如果有恩怨。婚礼上不会祝福。如果你跟你闺蜜有恩怨你会祝福吗，也不会吧，

然而从网上流出的后台视频来看杨幂和唐嫣真的全程没有一点交流明明只有一米的距离却互相当透明应该会有很多的话要聊，但是尴尬的一幕发生了活动当晚杨幂baby唐嫣三人同框，但是唐嫣竟然被孤立到一边只有杨幂和baby在一起畅聊甚至有说有笑只有唐嫣站在旁边极度尴尬。三个人的关系真的是一出大戏呀。

杨幂唐嫣同框是哪个活动

VogueFilm时装电影盛典活动，邀请了赵薇、姚晨、杨幂、唐嫣、angelababy、周冬雨、马思纯、井柏然、刘昊然、翟天临等当红明星。虽然是一个活动，但却看点十足，baby、杨幂、唐嫣世纪同框。三位女星都感觉到了尴尬，杨幂唐嫣两人全程零交流。baby似乎把口红粘牙齿上了，杨幂与baby热聊了起来，剩下而唐嫣一个人有点尴尬，镜头中唐嫣先是捂着嘴，看到镜头好似在拍摄两人同框的画面，突然察觉了什么一样，与工作人员聊了两句后闪开，就消失在镜头里。感觉明显是唐嫣走之后，杨幂baby两人才开始有说有笑的，也是非常的尴尬了。

看完这篇文章有何感受？

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