炎亚纶男友B澄清了什么 劈腿三男事件真相一览

11月8日，“炎亚纶劈腿三男”新闻中的男友B接受了媒体采访，他称炎亚纶的的确确和照片中的3个人都交往过，但却没有涉及到劈腿。那么，“劈腿三男”事件的真相是什么呢?一起来看看吧!

炎亚纶男友B澄清

11月7日晚，炎亚纶通过所在公司华研对“劈腿三男传闻”表示道歉。

11月8日，爆料中的男友B接受媒体采访时称“炎亚纶和A、B、C三人都有交往过，但时间轴并没有重合，否认了炎亚纶劈腿一事。

男友B在接受采访时称“我非常清楚A、B、C这3个男生是谁，就我们3个都跟炎亚纶交往大概几个月，A的话他是2016年到2017年，C的话是2017年接近年底的时候跟炎亚纶交往，我的话是今年暑假开始跟炎亚纶交往。其实各个时间轴并没有重叠在一起，可是之所以这个新闻会爆发是因为，A的心里认为他跟炎亚纶是从一开始交往，直到最近事件爆发前他都认为，觉得他跟炎亚纶是在一起的。即便炎亚纶跟他提过很多次的分手的要求，但A这一方始终都没有承认，所以他认为就是他一直是正宫的角色吧”。男友B还坦言：“其实我还是很爱他…。”

炎亚纶男友B采访经过

记者：你一开始强调没有重叠，A跟他发生这些事的时候你们的关系还存在

男友B：存在

记者：还没分手

男友B：还没分

记者：那这样其实也重叠到

男友B：我觉得当下其实我是跟炎亚纶在一起的，那A是炎亚纶的过去式，而且过去很久了

记者：你跟他是2018年8月交往

男友B：10月20日炎亚纶在台中有一个单曲的宣传活动，那个时候炎亚纶有去找他，然后他们有发生关系，我要陈述这个事实的时候，应该说这个伤害已经由A造成，其实炎亚纶劈腿这个事情算是一部分算是真的，但我自己只能说他是身体上的劈腿，他的精神上有没有劈腿我不知道。在周刊要爆之前，我一直都认为炎亚纶只是喜欢玩，玩就是男生的渣男，知道周刊要爆的时候炎亚纶才把全部的话跟我说。

记者：你对他现在还有爱吗

男友B：嗯，这我不知道该怎么回答，其实会跟他交往是一个时机点吧，因为那个时候我刚跟前任分没有多久，所以我那个时候的心理状态是处于一个很难过的阶段。然后他那个时候就是刚好出现，然后就会跟我聊天，然后认识久了会觉得他是1个很强正能量的人，他又就还很甜蜜的追求我，所以我才跟他在一起。然后起身跟他在一起，并不会有太多很甜蜜的事，因为不能像一般情侣一样，就是在外面晃来晃去，顶多就是看看电影，晚上去公园散步，并没有太多让我值得感动的事。但，可以跟他在一起时光就是很幸福。就是他会说就是，以后要照顾我的生活啊，然后就是，等到他就是事业有成的时候，要把我接过去一起住。他也很常就是秒回我的讯息，或是他在工作，他在练钢琴什么的，他会很，他也会就是中间抽空回我，我觉得其实就还蛮不容易的。反正在他房间唱歌弹琴然后我在旁边看他弹，他唱情歌感觉也是在练音乐，我也不确定他是不是弹给我听。