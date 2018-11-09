吴亦凡涉嫌销量欺诈是什么意思 吴亦凡销量欺诈事件始末详解

吴亦凡涉嫌销量欺诈是什么意思?很多网友都不太了解，今天91小编就给大家带来了吴亦凡销量欺诈事件始末详解，一起来看看吧!

有外媒报道称吴亦凡新专辑销量是通过欺诈手段取得， 将不会计入榜单排名，这就意味着吴亦凡的榜单排名无效。还有网友发现，美国一则新闻发表了一篇标题为：“吴亦凡(Kris Wu)在美国的iTunes销售额“以欺诈手段”获得，不会计入排行榜"的报道。 而在这之前，Billboard官方也在社交网上回应：“Kris Wu iTunes-topping sales are under review(Kris Wu的iTunes顶级销售正在审查中)”

那么事实真的是这样的吗?我们一起来看看吧!

我们始终都不相信吴亦凡会做出这样欺诈的事来，但最终还是成果年过破解了谣言。

11月7日晚，吴亦凡所属公司环球音乐发布声明，表示“依据现有的数据及截图表明， 吴亦凡先生的数字专辑及专辑单曲均在榜且可正常购买，榜单数据成绩真实有效并未存在下架一说，因此，关于网络所称“吴亦凡新专辑在iTunes美区下架”的言论及传闻不攻自破。截图显示吴亦凡新专辑仍可在iTunes上下载，只是在排行榜上的名次跌落到百名开外。

8日，据知情网友截图透露，吴亦凡专辑销量又重回榜首位置，这也让众多吴亦凡粉丝坚持认为数据完全真实有效，并无任何刷榜行为。

因此我我额敏的凡凡依旧是我们心中不可磨灭的大神啊。

之前吴亦凡在自己的微博上说：《Antares》上线了 这张专辑我筹备了两年多 也准备了很多首歌 最终选的这十几首是现在最想和大家分享的 音乐替我做了表达 听完整张专辑也许你会更了解我。在生日的时候，面对新歌上线，娱乐圈更是热闹了一阵。唐嫣也毫不掩饰的说到：凡先生的新专辑来啦，打卡。

的确，面对一个前途无量的歌手，赞美是必须要有的。

期待小鲜肉我吴亦凡能够有更多的专辑出现，事业道路越走越远。那么对于这件事你有什么看法呢