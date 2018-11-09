吴亦凡被称销量欺诈什么情况?吴亦凡被称销量欺诈怎么回应的?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

吴亦凡(Kris)，刚刚过了生日，在过生日的时候上新歌。首张专辑《Antares》全球正式发行，全球近246个地区在内的各大音乐平台同步上线。

吴亦凡在自己的微博上说：《Antares》上线了 这张专辑我筹备了两年多 也准备了很多首歌 最终选的这十几首是现在最想和大家分享的 音乐替我做了表达 听完整张专辑也许你会更了解我。在生日的时候，面对新歌上线，娱乐圈更是热闹了一阵。唐嫣更是说得直白：凡先生的新专辑来啦，打卡。的确，面对一个前途无量的歌手，赞美是必须要有的。不过，事情竟然出现了尴尬 。

11月9日，有外媒报道称吴亦凡新专辑销量是通过欺诈手段取得， 将不会计入榜单。还有网友发现，美国一则新闻也对吴亦凡相关事件进行了报道，其标题为：吴亦凡(Kris Wu)在美国的iTunes销售额“以欺诈手段”获得，不会计入排行榜。不过，吴亦凡所属公司环球音乐发布声明，表示“依据现有的数据及截图表明， 吴亦凡先生的数字专辑及专辑单曲均在榜且可正常购买，榜单数据成绩真实有效并未存在下架一说，因此，关于网络所称“吴亦凡新专辑在iTunes美区下架”的言论及传闻均与事实不符，属恶意造谣。”

网友说：如果是通过机器技术作假那就是欺诈，但是粉丝真金白银花钱买的，那说欺诈就过了，就算他只有一百个粉丝，有经济给他花一百万粉丝的钱给他打榜，都不算欺诈吧。国内的榜现在基本都是各家粉丝用这种方法打上去。这点只能说不符合人美区榜计算，跟我国不一样。环球声明说的很清楚，所有数据都真实有效，请不要再造谣传谣

网友说，销量也是钱一张一张买的啊……何来欺诈之说;纯属造谣

网友说：美国地区的itunes榜单，是用于反映美国苹果用户对于已发行的音乐作品的接受和喜爱程度，是美国人用来判断谁是现在最火的歌手，哪首是现在最火的歌的途径之一。一群不在美国的人，通过填写虚假信息，关闭身份定位，上网购买，虽然说也花了钱，但是着实污染了绝大多数人的信息来源。