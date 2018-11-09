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优衣库女主重现江湖什么情况 昔日优衣库女主近况曝光

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 11:40:25| 编辑：﹍ɑ。群℡

现在的社会在高速发展的同时，带给人们非常多的便利便捷，在提高人们生活水平的同时也在促进大家的娱乐生活，最具代表的例子就是短视频。通过一个15秒的小视频大家可以就可以分享自己的生活。社会上的很多热点都是一阵一阵的，红过也就没落了。比如前几年那个优衣库事件，在网上闹得沸沸一样，结果后来也就没有后来了。

视频把两人推上了风口浪尖，最吵闹的时候两个人的日常生活都受到了影响。不过这么多年过去后，人们早已经忘记了他们，尤其是视频中的女主角，已经变成了普通人回归到了普通人的生活。不过人都是有命运的，最近一次她又火了，而且这一次是在抖音上火的。

最近有网友发现了她的账号，里面有几段跳舞的视频。大家惊奇的发现女孩的肚子有点突起。应该是怀孕了，不过既然怀孕了还要拍抖音，而且还是跳舞这就有点不能理解了。这种时候不是应该安心养胎比较好的吗?

很多的网友看了她跳舞视频的时候也是纷纷的表示到，姑娘，太用力了，请把动作放得轻一点，请小心肚子里面的孩子，不然万一流产了就不好了。怀一次不容易，也有网友发出自己的疑问，老公还是当年优衣库的那个吗?还是又换人了?

出名永远是一把双刃剑，它可以让你好也能让你坏，而且不论好坏都不是你能控制的。所有没事别老想着出名，那可能不是你所擅长的，好好生活才是最终目的。

看完这篇文章有何感受？

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