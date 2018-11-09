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外媒曝吴亦凡销量欺诈是什么意思 外媒曝吴亦凡销量欺诈证据是什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 11:37:36| 编辑：火红橘子

外媒曝吴亦凡销量欺诈是什么意思?外媒曝吴亦凡销量欺诈证据是什么?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

外媒曝吴亦凡专辑将不计榜单

11月9日，有外媒报道称吴亦凡新专辑销量是通过欺诈手段取得，将不会计入榜单。还有网友发现，美国一则新闻也对吴亦凡相关事件进行了报道，其标题为：吴亦凡(KrisWu)在美国的iTunes销售额“以欺诈手段”获得，不会计入排行榜。

此前，Billboard官方也在社交网上回应：“Kris Wu iTunes-topping sales are under review(Kris Wu的iTunes顶级销售正在审查中)”

Billboard官方发文

据悉，11月4日，A妹发行新歌，然而北美榜单的榜首却始终被吴亦凡( Kris Wu)的新歌霸占，也引得不少国外网友纷纷询问“who is Kris Wu?”随后，有消息称歌手A妹ArianaGrande经纪人Scooter Braun发文，疑似指责吴亦凡刷榜。

11月8日，A妹经纪人在社交网站上发文，向吴亦凡道歉，写道：“在沟通和交流后了解了情况，粉丝因为吴亦凡生日等因素自发打榜，不存在什么机器人之类的，目前误会已经解除，且表示不存在种族歧视。”

看完这篇文章有何感受？

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