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优衣库女主再次现身怎么回事 优衣库女主抖音账号是多少

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 11:35:54| 编辑：火红橘子

优衣库女主再次现身怎么回事?优衣库女主抖音账号是多少?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

优衣库女主再次现身，因抖音再次走红，网友：你的动作注意点!

随着进入互联网高速发展的时代，有什么事情传到网络上，可能用不了多长时间就能马上传播出去了，大家应该都记得在2015年时，当时朋友圈里疯传的“优衣库试衣间”不雅视频事件吧，当时由于事涉不雅，微博上相关的视频与微博段子已被平台方删除，话题也没有上微博热搜榜。

当时就有网友调侃了这一事件：“难怪有人说“女人如衣服”一段视频告诉你什么才是真正的试衣服”，还有人对当时的事件提出了质疑，有网友认为这可能是优衣库的营销策略，只不过内容过于劲爆了，朋友圈都被优衣库刷满了，所有转发的人都为优衣库免费做了广告。

但是优衣库马上也做出了回应，优衣库官方第一时间回应，坚决否认营销炒作，并提醒消费者正确与妥善使用试衣间，优衣库回应后，优衣库视频事件的当事人也被网友们推到了风口浪尖之上，情侣之间拍下的私密视频，不小心被传到了网络上，这对他们造成了不小的影响，事情过去这么长时间了，随着每天都会发生无数的话题，这件事情也被人们慢慢的淡忘了。

大家都知道，随着短视频平台的出现，抖音一直都拥有着非常多的用户群体，大家对短视频的喜爱程度，可以用：“抖音5分钟，人间1小时”来调侃，在抖音上，只有能够被人关注，点赞，随着这些数量的增多，就会成功的从一个普普通通的人变身为一位网红，就像当初的温婉蹦迪，莉哥唱一段歌曲一样，坐拥无数的粉丝。

最近，有网友发现优衣库女主再次现身，因抖音再次走红，被称为“最美孕妇”，还有了许多的粉丝，她在抖音上上传了很多的短视频，没想到一下子就火了起来，但是小编也有一个疑问，那就是这位真的是当初那个优衣库的女主吗，如果是真的，那么可以看出她保养的非常不错，比以前更加的美丽了。

除去她的容貌，最让大家关注的还是她那高高隆起的肚子，可以明显的看出她已经怀孕很长时间了，但还是经常发布短视频的跳舞视频，这也不免让很多的网友表达了对这位“最美孕妇”的担忧，担心动作太猛烈会对肚子中的孩子造成影响，给她留言建议道：“你的动作注意点，不要太卖力了。”

看完这篇文章有何感受？

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