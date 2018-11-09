创造101第二季播出时间是多少?创造101第二季主要嘉宾都有谁?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了创造101第二季主要嘉宾介绍，一起来看看吧!

据悉，《创造101第二季》还未开录，播出时间暂时未定，有消息小编会及时更新发布的。

《创造101》播出时就有很不错的收视率和评价，第一季收官的时候不少网友都纷纷表示期待第二季。近日，网传创造101第二季的发起人将会是迪丽热巴，于是网友对于第二季更加期待了。一起来看看!

近日，腾讯视频举办招商会。腾讯视频也对今年即将推出的新的综艺做出了规划，今年大热的综艺《创造101》也马上会举办第二季，而且第二季还是男版，腾讯更是先发制人直接当场宣布了这一季的发起人，和第一季不同的是，男版的发起人是一位女明星，那就是迪丽热巴。

第二季男团和女团还是有很大区别的，迪丽热巴成为男团发起人，不同于导师来为选手做培训，更多的是作为一个新生代力量的代表和榜样，带领优秀的练习生们向观众传递新时代里青年偶像的态度和梦想，来定义新偶像。而男团的受众对象是女生，所以就需要迪丽热巴这样一个女生来代表女性视角。

创造101第二季导师有哪些据悉，创造101第二季目前曝光的导师阵容有迪丽热巴，其他导师阵容暂时未知，具体导师阵容还得等官方宣布。

第二季的《创造101》要做男团选秀，节目组想要“重新定义男性审美”，已经完成了90个以上艺人的签约，这次的学员不是练习生、初学者，而是顶级男团的较量。

担任导师和创始人的热巴表示：“我也是第一季的粉丝，看的时候很有共鸣，我也是从一个小配角被人关注，到今天站到这个舞台。”

大家都知道迪丽热巴的性格，确实很适合参加综艺，之前迪丽热巴也曾经代替杨颖参加过跑男，节目播出后，迪丽热巴凭借自己呆萌的性格也获得了一大批粉丝，而且对于之后跑男中没有迪丽热巴的参加不少网友还是，感到很失望的。

第一季的《创造101》发起人是黄子韬，对于黄子韬，大家肯定也是不陌生的。他是从韩国男团出道的，实力自然不用多说。而且黄子韬在第一季中表现的很不错，能给选手们提出正确的建议，也对选手们十分关心。如今迪丽热巴担任第二季的发起人，不知道迪丽热巴的表现会怎么样?大家应该对于这个热巴充满期待的吧!