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荒野大镖客2怎么完成草根朋友？荒野大镖客2草根朋友完成教程

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 11:26:40| 编辑：沐兮

最近很多玩家都在问在荒野大镖客2中草根朋友要怎么完成?相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

荒野大镖客2草根朋友怎么完成 荒野大镖客2草根朋友完成流程一览

荒野大镖客2草根朋友完成流程一览：

与营地内的特里洛尼对话后开启任务。特里洛尼希望亚瑟和他去抢劫路上的驿站马车。

第一步要跟着特里洛尼去罗德镇，找车站内的员工奥尔登掌握马车来往的情报。车站的工作工资微薄，所以不少员工会将过往马车的情报、路线出卖给劫匪来赚取外快。

下一步跟着特里洛尼在马车的必经之路上，等待目标马车到来。

马车经过后，特里洛尼会上去坐在马车内的女主人搭讪，而玩家则需要在与马车保持一定距离的情况下跟随，途中可以长按触摸板来观察特里洛尼的言行和马车的状况。

一直跟踪并观察情形，直到马车停下，女主人丹姆森夫人下车，下马接近。

注意马车左侧的守卫，一开始时是站在马车边上的，要等他向外走开时，再慢慢接近。

走到马车背后，打开马车上的保险箱拿走现钞后再偷偷离开。等待特里洛尼搭讪完后分钱完成任务。

完成这个任务后，便可以在车站内找职员购买马车抢劫情报，拿到情报后，马车的位置会在地图中标出。

到达指定位置后等待马车出现，就可以进行抢劫。劫掠到的马车可以送到黑市处换钱。

看完这篇文章有何感受？

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