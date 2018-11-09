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唐嫣狂收粉丝红包怎么回事 粉丝红包有多少钱

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 11:25:11| 编辑：火红橘子

唐嫣狂收粉丝红包怎么回事?粉丝红包有多少钱?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

刚新婚的晋嫣夫妇以开始恢复工作，两人其蜜月工作，应该是没时间，在举办婚礼前，罗晋一直在紧急拍戏，而唐嫣也有不少工作，所以这也就印证了马丽说的“没时间办婚礼”。怎么感觉，演员结婚是要挤时间的呢?也是不容易啊!

11月7日，唐嫣与工作人员现身机场，依旧一身甜美打扮，肤白貌美腿又长，大大的墨镜也难掩唐嫣脸上的幸福。在机场内一路带笑，满满的幸福感扑面而来。而唐嫣的粉丝早早就在机场等候自家女神了，在唐嫣现身后，唐嫣粉丝立即迎上前，将红包递给了唐嫣。

看到粉丝送红包后，唐嫣感到非常的吃惊，随后，粉丝说“要幸幸福福的哦，来补份子钱了”，而唐嫣面露羞涩，一一收下粉丝送的红包和祝福。据悉，唐嫣在机场受了分手几十个红包，从照片看，唐嫣笑得十分开心。其实，粉丝的“份子钱”是一种祝福，无关多少。你说呢?

唐嫣狂收粉丝红包怎么回事 唐嫣为什么狂收粉丝红包

唐嫣为什么狂收粉丝红包唐嫣与罗晋婚礼过后不久又开始工作了，11月7日唐嫣单人现身某机场，而唐嫣当即被一众粉丝包围，粉丝们并送上了红包，粉丝更是直言：“来补分子钱啦!要幸幸福福的哦!”，而唐嫣在收到红包后更是害羞地捂脸，一路娇笑连连，脸带甜蜜。

唐嫣狂收粉丝红包怎么回事 唐嫣为什么狂收粉丝红包

这一路粉丝送的开心唐嫣收的也开心，但普通网友看到后又有意见了。网友们纷纷表示：“送红包的给自己父母不知道有没有那么大方和积极?”“一个真敢送一个真敢收”，更有网友调侃道：“年薪几万给年薪千万的送红包，我笑了”。而唐嫣的粉丝则在网上解释红包里面是粉丝给唐嫣的情书，并非是传统意义上的红包，但网友却不太相信，情书为什么要放在红包袋里而不是精美的信封?

唐嫣狂收粉丝红包怎么回事 唐嫣为什么狂收粉丝红包

而唐嫣最近因结婚事件连续上了新闻热搜，也让一部分网友表示很反感。虽说唐嫣罗晋举办婚礼时保密性特别好，举行婚礼那天没有任何现场图曝光，但是在婚礼结束到现在，基本上每天都有关他们的婚礼的新闻出来，久不久就流出一批高清图片，很难不让人联想到不是炒作。

唐嫣狂收粉丝红包怎么回事 唐嫣为什么狂收粉丝红包

当然，我们也希望网友们不要以恶意来揣测所有人，不管是真的现金红包还是情书都是粉丝给唐嫣的婚姻祝福，不应该太过苛责，而新闻热搜这个只能说明星婚礼确实关注度比较高，不喜欢就不关注是了，只要不是恶意炒作都还好，只希望唐嫣罗晋两人后续能带个大家更多好作品才是真实的，你们觉得呢?

看完这篇文章有何感受？

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