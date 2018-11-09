韩剧内在美剧情介绍 韩剧内在美讲述了什么故事

最近热播的韩剧内在美可以说是很受欢迎的一部剧，不得不说整部剧的剧情也是很新颖的，男女主都是老戏骨，都非常会演戏。而很多人都想知道最新的剧情是怎么样的呢?一起来看看吧，

深爱韩剧的一个原因是演员的演技真的没有差的，台词翻译也很合适，这个主要还是语言文化的原因吧，剧情有时候也狗血，但是演得让人感同身受，敲棒。

我们的女主跟我们的柳代表和柳恩浩一直都是好朋友，这两个朋友也一直陪在韩世界的身边。也正是有了这两个好朋友的存在，我们的世界没有被变脸的事情打击到底，才能活得这么开心。

在之前的剧情中，我们韩世界的妈妈去世了。我们世界对于妈MD去世还非常的愧疚，明知道妈MD时间不多了，应该陪在妈MD身边，但是却因为自己变脸的原因，没有办法光明正大的去陪着妈妈，只能在家里消耗时光。

在我们世界不在妈妈身边的时候，是我们的柳代表代替世界陪在妈MD身边。但当世界收到柳代表传来说妈妈病重的消息后，就再也在家里呆不住了。世界马上飞奔到医院，看着面前虚弱的妈妈，双手握住妈MD手，眼圈就开始发红了。

而在举办妈妈葬礼的时候，我们世界也还是没有变回去，所以在前半段的时候还是我们的柳代表和柳恩浩两个人一起帮忙主持着世界妈MD葬礼。是呀，要是没有这两个朋友，我们世界怎么撑得下去呢?





而在这一次的剧集中，我们世界的秘密被同行的女演员蔡宥利给发现了。她根据我们世界的种种迹象推断出了世界会变身的秘密，虽然我们世界是否认了，但是蔡宥利却不依不饶的威胁着世界，让她和自己去参加真人秀来证明自己。

大家都清楚，世界是绝对不能去这个真人秀的，因为世界的变脸确实就在跟前了。而这个蔡宥利十分狡诈的将世界将要参加节目的消息放出去了，这下我们世界可以说是进退两难，但是我们的柳代表却说自己有办法。

她能有什么办法呢?我们柳代表的方法其实就是牺牲自己罢了。只要自己出了车祸的消息放出去，那么就不会有人质疑世界不参加这次采访的理由是什么了。而为了让这个消息达到真实，我们的柳代表真的去出了车祸，撞在了树上，现在还是昏迷不醒的状态。

我们的柳代表为了世界，甚至不惜自己弄出车祸。而我们的世界对于柳代表要这样才能救自己感到十分的愧疚，甚至在变身之后就离家出走了，这下没有人可以找到韩世界。这个姐妹情深的样子，真的是更加让人憎恨蔡宥利了。