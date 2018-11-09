除暴战警3配置要求介绍 除暴战警3最低配置一览

除暴战警3配置要求高吗?很多玩家朋友们相信都非常的期待游戏的发售了，下面我们就来看一看这次官方公布的除暴战警3配置要求推荐吧，希望对想早日体验游戏的玩家朋友们有所参考。

除暴战警3配置要求推荐

最低配置：

操作系统：Xbox One、Windows 10 版本14393.0或更高版本

体系结构：x64

DirectX：DirectX 12 API，硬件功能级别 11

内存：8 GB

处理器 Intel i5 3470 | AMD FX-6300

显卡：2GB，GTX 750 Ti | Radeon R7 260X

注意：建议使用Windows10版本14393.222 以上;需使用 X64 系统;Intel i5 3470 | AMD FX-6300;GTX 750 Ti | Radeon R7 260X

推荐配置：

操作系统：Xbox One、Windows10版本14393.0 或更高版本

体系结构：x64

DirectX：DirectX 12 API，硬件功能级别 11

内存：8 GB

处理器：Intel i5 4690 | AMD FX-8350

显卡：4GB，GTX 970 or GTX 1060 | Radeon R9 290X or Radeon RX 480

注意：建议使用Windows10版本14393.222 以上;需使用 X64 系统;Intel i5 4690 | AMD FX-8350;GTX 970 或 GTX 1060 | Radeon R9 290X 或 Radeon RX 480

在《除暴战警3》中玩家将扮演超能力特工，在充满混乱和破坏的沙盒游戏环境中与犯罪分子抗争。《除暴战警3》将提供精彩刺激的合作内容，原汁原味的系列游戏元素，酣畅淋漓的游戏体验和全新的多人游戏模式Wrecking Zone。