陈赫设计雪地靴怎么回事?陈赫为什么设计雪地靴?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

很多观众对于陈赫的印象就是搞笑艺人，近几年来陈赫也一直活跃在综艺节目中，不过此前陈赫设计的一款雪地靴引起了网友的注意，据悉此次陈赫设计的雪地靴已经于10月30日发售了，并且他已经送给了很多娱乐圈的好友。

此前陈赫微博发了一组照片，刚打开照片，被一双超级软萌可爱的粉色雪地鞋吸引了，想象一下。在寒冷的冬季穿上这样一双毛茸茸的雪地靴是不是超级暖和，关键还超级好看，心情是不是都会变好了。而且，这双鞋陈赫也亲自参加设计了，它是TIANC & HEYDAY & everugg 联名雪地靴，这款小可爱已经在10月30日全网首发了。

陈赫对雪地靴外部设计是心形的，看来陈赫升级当了爸爸以后，整个人都非常的有爱心。看看他雪地靴的照片以后，简直少女心都要化了，非常的软萌可爱，颜色有好多种，每一种都很有治愈系。在寒冷的冬天，穿上这样一双雪地靴，绝对超级暖和，关键是样式很好看的，看到以后整个人的心情都会变得很好，简直就是一款小可爱。

陈赫设计雪地靴是什么样子据悉陈赫设计的这款雪地靴是和TIANC & HEYDAY & everugg 联名推出的，外观设计采用了爱心的形状，看起来既保暖又十分的轻巧可爱。

陈赫设计的这款雪地靴，外部的设计师一个心形，看来陈赫在升级做爸爸之后，整个人都变得十分有爱。看到他设计的雪地靴之后，简直少女心都融化了，非常的软萌可爱，并且还推出了多种颜色乙供挑选，每一种都非常治愈系!陈赫还将自己的这款作品送给了很多自己娱乐圈中的朋友，看来为了让自己的鞋子能够大卖，也是付出了不少的代价!陈赫送了一双棕色的鞋子给戚薇，戚薇也主动晒照为陈赫打广告。除此以外陈赫还送了自己的好哥们杜淳穿一双，他送杜淳的是黑色的雪地靴。另外 张歆艺发文称想要一双这样的鞋子，让陈赫给她一双粉色的，还不忘调侃她送给袁弘穿。

据悉 该款雪地靴已于10月30号首发，当时陈赫将自己的最新成果送给了圈里面的各位好友，包括戚薇、杜淳、林思慧、王晓晨等人，在收到之后，圈内好友也是纷纷在自己的微博上面晒了出来，在免费宣传的同时，也为陈赫省了一大笔广告费用!不得不说每个人穿上这个鞋子都有不一样的感觉，不过陈赫在每个人和其互动都很友爱。

于鞋子的价格很多人都很好奇，毕竟很多明星弄的东西都不便宜，不过有粉丝透露鞋子似乎只要799元，这对于有些人来说还是比较便宜的，不过对于有些人来说还是比较贵的，但这都要看个人的经济情况和看法啦。