功夫小子变快递员是什么意思?和尚为什么去送快递?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

最近，在河南登封一处天猫直送网点，临时来了两个送快递的功夫小子，功夫 快递吸引了不少市民关注。

“去年初网店的包裹量才200件，现在每天1000件是常态，到双11，这个数字还得增多。”网点老板梁先生说，基于此，网点在人力、场地方面都进行了积极准备，也提前招聘了一些“临时”快递员。

“没想到来了两个功夫学校的功夫小子，送起快递来像武术表演，颇受市民喜欢。”梁老板说，功夫撞上快递，也给紧张的备战带来一丝轻松快乐。

据介绍，每天清晨7点，“临时工”大周、小周直接穿着练功服就到了网点。他们已习武数年，散打、套路、棍棒等不在话下，有良好的武术功底，送快递只是“一桩小事”。

入库、分拨、装车、配送，发往不同的承包区。大周、小周两人分到的区域有小区、武校和城郊。其中华峰苑小区是当地的老小区，没有电梯，大周带着两袋大米、一箱生活物品，飞奔着就把快递送上了四楼，不带喘一口气。

送快递间隙，大周小周不改功夫小子本色，走在小巷里一时兴起展示下“飞檐走壁”;小路上一个跳跃腾空，动作姿势颇为潇洒。“工作期间，不少市民拉着我们合影。”大周说。

经过送快递的经历，说不定快递 功夫能创造出新招式。

功夫小子变快递员什么情况11月8日消息，近日在河南省登封市的一处快递网点内临时来了两个送快递的功夫小子，“临时工”大周、小周已习武数年，散打、套路、棍棒等不在话下。有良好的武术功底，送快递只是“一桩小事”。

老员工只简单教了一会儿，两人很快投入“战斗”。半个多小时，早上500件包裹已分拨完毕。然后装车、配送，发往不同的承包区。两人分到的区域有小区、武校和城郊。

登封是武术之乡，武校学员在登封是收件主要群体之一。每天中午11点多到2点，是武校学生集中取包裹的时间，常常需要排长队。送快递是个辛苦活。

送快递间隙，大周小周不改功夫小子本色：走在小巷里一时兴起展示下“飞檐走壁”;小路上一个跳跃腾空，动作姿势潇洒，工作也就没那么辛苦。两人私下开玩笑，“说不定快递+功夫能创出新招式。”