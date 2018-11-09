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吴佩慈发律师声明是什么意思 吴佩慈为什么发律师声明

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 11:16:34| 编辑：火红橘子

吴佩慈发律师声明是什么意思?吴佩慈为什么发律师声明?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

前几天有人传言说纪晓波洗黑钱在香港被抓，该信息很快上了热搜，大家都知道纪晓波是吴佩慈的老公。两人还未领证，但是早已经是夫妻的相处模式，不过在昨天的时候，吴佩慈直接发微博否认了这个事情，刚开始是发微博表示，对家人的不实报道，已经正式起诉。紧接着又一条微博也是直接发了律师函。希望谣言制止。

吴佩慈发律师声明怎么回事 吴佩慈为什么发律师声明说了什么

网传纪晓波因为洗黑钱在香港被抓，吴佩慈于11月8日发布律师声明，称：“针对近期恶意造谣者，已正式委托律师代为处理，不再容忍。”

吴佩慈为什么发律师声明说了什么吴佩慈的两条微博内容：

针对不良媒体对我们一家人长期的不实报导，已正式起诉，不再容忍。

针对近期恶意造谣者，已正式委托@尚衡律师事务所 代为处理，不再容忍。

吴佩慈发律师声明怎么回事 吴佩慈为什么发律师声明说了什么
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吴佩慈和纪晓波结婚之后也是没有出来工作了，一直在好好的抚养照顾三个小孩子，经常有媒体拍到吴佩慈和带小孩的照片。不过关于纪晓波的八卦是一直都存在的，前几天还有传纪晓波和林允在一起的新闻，有点出乎意料，不过看得出是假新闻。吴佩慈纪晓波两人也是没有正式的领结婚证，只是共同的承担夫妻的责任，不过这些豪门的恩怨只有自己人知道。

吴佩慈发律师声明怎么回事 吴佩慈为什么发律师声明说了什么

吴佩慈2013年和百亿富商纪晓波订婚，近年陆续为他生下1女2子，网络上疯传纪晓波5日在香港因涉经济案件被捕，对此，吴佩慈表示晚间才与纪晓波出门吃饭，回应港媒说：“神经!都没法理。真的就有人闹不停，很烦。”

2011年吴佩慈和纪晓波在朋友聚会上相识，两人火速相恋。吴佩慈前后为纪晓波生下一女二男，更是退出娱乐圈，专心带孩子，但两人始终没有结婚。

吴佩慈发律师声明怎么回事 吴佩慈为什么发律师声明说了什么

此前，吴佩慈在社交网络晒出为三胎儿子庆生的照片，吴佩慈和男友纪晓波都身着恐龙玩偶衣服，而纪晓波的妈妈和吴佩慈的妈妈也参加了此次聚会并合照。

看完这篇文章有何感受？

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