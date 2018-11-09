支付宝花呗锦鲤活动怎么参加 支付宝花呗锦鲤抽奖活动规则一览

2018双十一就要到了，支付宝花呗锦鲤活动也要开始了，那么支付宝花呗锦鲤活动怎么参加？小编为大家带来了支付宝花呗锦鲤抽奖活动规则一览，一起来看看吧。

支付宝花呗锦鲤活动怎么参加?



距离一年一度的双11全球狂欢还有不到三天的时间，你(qinabao)准备好了吗?为了让大家尽情“剁手”，支付宝花呗不仅提升了临时额度(终究是花呗，总要还的)，还上线了继618“天选之子”、国庆“中国锦鲤”、刚刚公布的“天猫双11之子”之后的又一个锦鲤活动——“花呗锦鲤”。

支付宝花呗锦鲤活动地址：点击进入

支付宝花呗锦鲤活动奖励：

支付宝官方宣布，11月13日将抽一位花呗锦鲤，帮TA还“一整年”花呗。转发相关微博即可参与，最高49999元。

之前网友调侃的那句“支付宝，你已经是个成熟的软件了，该学会自己还花呗了”终于成为了现实。

支付宝花呗锦鲤活动规则：

“天猫双11支付宝帮你还花呗活动规则”显示，11月20日，以中奖用户当前的花呗额度为标准，发放12个与额度等额的花呗还款红包。红包一次性发放，限2018年12月至2019元11月，每个月使用1个。如果中奖用户当前的花呗额度乘以12超过49999元，则以49999元封顶，发放11个4166元还款红包及1个4173元还款红包。

支付宝“花呗锦鲤”活动上线不到5小时，微博转发量已经超过240万次。

不过，阿里系其他APP也在不断加码支付宝“花呗锦鲤”活动，比如飞猪、淘宝、盒马、天猫、菜鸟网络、阿里巴巴、阿里云、淘票票等均表示只要转发相关微博，也会抽出一位花呗锦鲤，且规则同支付宝一样。

这次支付宝的“花呗锦鲤”活动小伙伴们都参与了吗?说不定下一个幸运儿就是你哦!