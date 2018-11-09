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唐嫣收粉丝红包是怎么回事？唐嫣收了粉丝多少红包

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 11:15:21| 编辑：墨染西行

唐嫣罗晋大婚之后现身机场遭遇了粉丝的等候唐嫣收粉丝红包是怎么回事？唐嫣收了粉丝多少红包？一起来和91单机小编来看看吧。

刚新婚的晋嫣夫妇以开始恢复工作，两人其蜜月工作，应该是没时间，在举办婚礼前，罗晋一直在紧急拍戏，而唐嫣也有不少工作，所以这也就印证了马丽说的“没时间办婚礼”。怎么感觉，演员结婚是要挤时间的呢?也是不容易啊!

11月7日，唐嫣与工作人员现身机场，依旧一身甜美打扮，肤白貌美腿又长，大大的墨镜也难掩唐嫣脸上的幸福。在机场内一路带笑，满满的幸福感扑面而来。而唐嫣的粉丝早早就在机场等候自家女神了，在唐嫣现身后，唐嫣粉丝立即迎上前，将红包递给了唐嫣。

看到粉丝送红包后，唐嫣感到非常的吃惊，随后，粉丝说“要幸幸福福的哦，来补份子钱了”，而唐嫣面露羞涩，一一收下粉丝送的红包和祝福。据悉，唐嫣在机场受了分手几十个红包，从照片看，唐嫣笑得十分开心。其实，粉丝的“份子钱”是一种祝福，无关多少。你说呢?

唐嫣狂收粉丝红包怎么回事 唐嫣为什么狂收粉丝红包

唐嫣为什么狂收粉丝红包唐嫣与罗晋婚礼过后不久又开始工作了，11月7日唐嫣单人现身某机场，而唐嫣当即被一众粉丝包围，粉丝们并送上了红包，粉丝更是直言：“来补分子钱啦!要幸幸福福的哦!”，而唐嫣在收到红包后更是害羞地捂脸，一路娇笑连连，脸带甜蜜。

唐嫣狂收粉丝红包怎么回事 唐嫣为什么狂收粉丝红包

这一路粉丝送的开心唐嫣收的也开心，但普通网友看到后又有意见了。网友们纷纷表示：“送红包的给自己父母不知道有没有那么大方和积极?”“一个真敢送一个真敢收”，更有网友调侃道：“年薪几万给年薪千万的送红包，我笑了”。而唐嫣的粉丝则在网上解释红包里面是粉丝给唐嫣的情书，并非是传统意义上的红包，但网友却不太相信，情书为什么要放在红包袋里而不是精美的信封?

唐嫣狂收粉丝红包怎么回事 唐嫣为什么狂收粉丝红包

而唐嫣最近因结婚事件连续上了新闻热搜，也让一部分网友表示很反感。虽说唐嫣罗晋举办婚礼时保密性特别好，举行婚礼那天没有任何现场图曝光，但是在婚礼结束到现在，基本上每天都有关他们的婚礼的新闻出来，久不久就流出一批高清图片，很难不让人联想到不是炒作。

唐嫣狂收粉丝红包怎么回事 唐嫣为什么狂收粉丝红包

当然，我们也希望网友们不要以恶意来揣测所有人，不管是真的现金红包还是情书都是粉丝给唐嫣的婚姻祝福，不应该太过苛责，而新闻热搜这个只能说明星婚礼确实关注度比较高，不喜欢就不关注是了，只要不是恶意炒作都还好，只希望唐嫣罗晋两人后续能带个大家更多好作品才是真实的，你们觉得呢?

看完这篇文章有何感受？

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