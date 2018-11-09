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优衣库女主的抖音号是多少 优衣库女主抖音号曝光

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 11:14:03| 编辑：林克醒来

最近有消息称衣库的女主出现在了抖音，这是真的吗？很多老司机经过比对，确认这就是本人无疑，那么优衣库女主的抖音号是多少？接下来小编就为大家介绍一下，一起来看看吧。

优衣库女主的抖音号是多少

说到当年风靡一时的优衣库事件，想必大家都应该知道吧?这个事情发生了之后也是在网上疯狂的传播，引起了很不好的影响，后来也是将这两个人拘留了。被放出来之后，这两个人就没有了踪影，后来在网上也是传言称女主因为承受不了网络上的语言跳楼自杀了。不过后来这个事情也只是传言，并不是真的。

优衣库女主的抖音号是多少

不过，在最近这段时间，有网友在抖音上面发现了一个孕妇，这个孕妇也是在视频中跳起了舞，结果就在抖音上面一度走红，当然了，大家应该知道抖音上面走红的速度非常的快，后来也是被人称作是“最美孕妇”。不得不说，这个美女的身材真的是很好啊，虽然打着肚子，但是她的身材真的是一目了然，而且再加上傲人的上围，所以关注的人就非常的多。

优衣库女主的抖音号是多少

不过在关注的人多了之后，有些人就越看这个人就越觉得眼熟了，他们觉的，这个女生不就是几年前优衣库的女主余艺?这个说法也是在网上一度的传开，很多人都认为这个人就是余艺，也就是优衣库的女主。不得不说，这个孕妇和当年的优衣库女主确实有几分相似，不过可能不像的地方就是怀孕了，而且也有很多人在想，难道这个孩子就是当年优衣库的男主?还是说另有其人，这个小编就不得而知了。

优衣库女主的抖音号是多少

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