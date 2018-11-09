吴佩慈发律师声明怎么回事?吴佩慈发律师声明内容是什么?很多网友都不太了解，91小编今天就为大家带来了事情的来龙去脉，一起来看看吧!

近日，有网友爆料称吴佩慈男友纪晓波涉嫌洗黑钱，于日前在香港被抓。11月8日，吴佩慈发布律师声明称“针对近期恶意造谣者，已正式委托律师事务所代为处理，不再容忍。”

律师声明中称网上关于“纪晓波洗黑钱被抓”的传闻已经侵犯了纪晓波的名誉权，要求内容发布者立即删除不实言论，且律师事务所正在收集侵权证据，准备通过司法程序处理侵权事宜。

11月7日，吴佩慈就在微博发文回应过：“针对不良媒体对我们一家人长期的不实报导，已正式起诉，不再容忍。”

吴佩慈为什么发律师声明吴佩慈发律师声明是因为男友纪晓波被传洗黑钱被捕，对此，吴佩慈表示不再容忍谣言。那么，纪晓波被传被抓又是怎么回事呢?

要说到吴佩慈和纪晓波两人之间的爱恨纠葛，实在是两天两夜都说不完的。而在2014年的时候，吴佩慈就已经帮纪晓波生下了第一位女儿，取名叫小蕊蕊，第二年又生下了一个男孩，并且在去年又一次生下小儿子，如今年纪轻轻的吴佩慈却已经是三个孩子的妈了，然而最受人争议的不是这一点，而是她和纪晓波至今都没有结婚，吴佩慈一直都是未婚先孕，至今都没有正式的踏入过纪家的门半步。

虽然吴佩慈一直标榜着自己和纪晓波两人是真爱，并不需要通过一纸婚书来表达两个人之间的感情，但是社会舆论也是议论纷纷，尤其是纪晓波在和吴佩慈交往的这一段时间，花边新闻简直是层出不穷，今天约了哪个嫩模，明天又换了哪个模特，总之纪晓波的花花公子形象是深入人心。

而另一旁的吴佩慈却眼不见为净，或者说睁一只眼闭一只眼，实实在在的做到了豪门贵妇最常做的一件事情，那就是充耳不闻，并且还时不时晒一晒自己和纪晓波两人的感情如初。但其实究竟是怎么样，他们两个应该心知肚明吧，毕竟这么多年了，孩子都生了三个了，吴佩慈却还是没能够获得纪晓波承认的纪太太。

而且最近这两口子呢，又深陷风波之中，先是有人在网上爆料称纪晓波在香港被抓了，而且参与的是洗黑钱的事情，这样一个关乎国家大事的当然是会引起全国观众们的议论纷纷了，当然吴佩慈也罕见的在自己的个人社交平台上发布了律师声明，表示对于这些造谣者绝不姑息。

吴佩慈男友传洗钱被抓网曝纪晓波涉嫌洗黑钱700多亿美元，在香港被逮捕了。一时没想起来纪晓波是谁?没关系，包妹提个醒，就是那个让吴佩慈生了三个孩子，至今都没有结婚的香港富豪啊!这条新闻一出，相信“人间有真情，人间有真爱”的网友们瞬间顿悟了：纪晓波不娶吴佩慈，不就是以防出事时，能保母子平安吗?

不过吴佩慈先是回应媒体：我才跟纪晓波吃了晚饭，被捕消息根本就是造谣。之后更是一怒发博，表示忍不了这些不实报道，已经正式起诉。可能觉得一条微博震慑力不够，今天下午直接甩出了律师声明。不过，吴小姐说的“我们一家人”这几个字过于亮眼，免不了又被网友嘲一通：纪晓波都没娶你，算得上一家人么?

吴佩慈和纪晓波2011年认识相恋，12年有过短时间的分手。外界传言是吴佩慈过于高调爱炫富，才会引起这场感情危机。

可吴佩慈自个儿就说，是自己付出不够多，才会导致分手。当时被问到婚姻的问题，还表示暂时没结婚的打算，但想生小孩。后来呢，因为吴佩慈的狗狗病危一事，两人又擦出火花，就复合了。不久后，吴佩慈就宣布怀孕，对外宣称纪晓波见过家长，还送上价值2700万台币的钻石戒指，婚礼会在生完女儿后办。可尴尬的是，纪晓波亲自打脸咯，说：小孩可以生，结婚不可能。

孩子他爹不愿意结婚，只有孩子妈在自我感动孕妈的伟大，难怪撕葱都忍不住要为坚强的“单亲妈妈”加油咯。五年过去了，孩子接连生了三个，一心恨嫁的吴佩慈还是没有如愿成为纪太太。