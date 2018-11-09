炎亚纶被爆劈腿三男，如今有一人现身澄清解释真相，炎亚纶男友B澄清什么事？炎亚纶三个男友是谁？一起来和91单机小编来看看吧。

炎亚纶这两天因为出柜以及疑似劈腿事件持续霸占热搜头条，台媒报道称炎亚纶同时交往三位男生，引发网友讨伐：尊重性取向，但是劈腿就不对了，没想到今日炎亚纶男友B接受媒体采访称炎亚纶与这三个男生都不是同一时间段交往的，所以不存在劈腿一说，而网友也为炎亚纶明明什么错都没有还道歉而纷纷心疼不已。

11月7日，炎亚纶被曝劈腿三男，引起轩然大波。8日，爆料中的男友B接受了媒体的采访，否认了炎亚纶劈腿一事，“交往时间轴并没有重合”。他表示A男是16年到17年，C男是2017年，自己是2018年暑假， 还坦言：“其实我还是很爱他……”

此前，某周刊爆料炎亚纶同时与3男交往，而且3男彼此并不知情，周刊指出炎亚纶在跟A男交往时，却又同时劈腿B、C两名嫩男，3男竟都以为自己是正宫，A男发现种种遭到背叛迹象、跟炎亚纶对质，结果炎亚纶单方面直接跟他提分手。

而今日B男为炎亚纶澄清，称是因为A男与炎亚纶分手后自觉与他感情还在，然而炎亚纶期间多次明确提出分手，但是A男还是纠缠不清。B男还曾被A男私信，称自己才是“正宫”，在找男友炎亚纶对质之后才发现炎亚纶确实很多次在短信中明确说要分手，但对方一直不想分，认为自己跟炎亚纶还是在一起。

7日，炎亚纶本人也在声明中称：“我曾经对人付出真感情，但在结束时没有好好的处理导致事情演变成如此也是自己始料未及的，我对我造成伤害的人感到非常抱歉。”

炎亚纶男友B澄清说了什么炎亚纶男友B澄清说A男是16年到17年，C男是2017年，而自己是2018年暑假， 否认了炎亚纶劈腿，还坦言：“其实我还是很爱他”。

近日，炎亚纶出柜被曝，除了被扒出劈腿三男外，还被传早年暗恋汪东城。其中，《浪费》这首歌，被发现原型其实就是炎亚纶。因此，原本不红了的炎亚纶，近日因为出柜、劈腿之事，引起轩然大波。就在昨天，炎亚纶为出柜发表道歉声明，但否认自己有劈腿。

因为A男与炎亚纶分手后自觉与他感情还在，然而炎亚纶期间多次明确提出分手，但是A男还是纠缠不清。B男还曾被A男私信，称自己才是“正宫”，在找男友炎亚纶对质之后才发现炎亚纶确实很多次在短信中明确说要分手，但对方认为自己跟炎亚纶还是在一起。

网友纷纷表示心疼：“劈腿没实锤，全靠一张嘴和马赛克照片(照片好像并不是三个人，有同样的人)他就是一个吃可爱长大的很好看很真实特别有思想的人”，“明明是个温柔到前任能出来解释的男孩子，却被按头道歉，私生活公开，全网狂欢，真的凭什么?”，“我现在就很难过他被迫出柜这件事情，尤其是这么多年他为同志平权做了很多努力，即使一直遭受非议也没停止过，现在在公投前夕爆出，如果因为这件事情造成影响，他肯定会更难过。”