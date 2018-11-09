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炎亚纶回应粉丝什么 炎亚纶回应粉丝详细内容曝光

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 11:05:08| 编辑：林克醒来

最近有消息称华研即炎亚纶所属的经纪公司找不到他人，随后炎亚纶回应粉丝了，也就是澄清男友方面的事情，那么炎亚纶回应粉丝什么？一起来看看吧。

炎亚纶回应粉丝

炎亚纶回应粉丝

如此的看来，炎亚纶的“失踪”其实在照顾生病的外婆，但公司找不到炎亚纶又是何解?即便是在照顾外婆，也是可以和公司联系的吧?想想还是有些疑惑的。不过，想来还是愿意相信炎亚纶回应粉丝的话，因为这样一来，他没有劈腿，同时，也看到了炎亚纶孝顺的一面，但这样的他未免太让人心疼了，简直是双重打击呀。

炎亚纶现状曝光

炎亚纶现状曝光

众所周知，炎亚纶近些年的名气大不如前。然而自7日开始，炎亚纶多次上热搜，一出又一出让人相当的吃惊。此事的起源就是从炎亚纶被曝劈腿三男开始的，这爆料出来后，炎亚纶火速的上了热搜，而他本人及其经纪公司也都辟谣表示没有劈腿，同样也在7日晚，炎亚纶为出柜道歉，言辞间尽显真情实感获得了谅解。

炎亚纶否认劈腿

炎亚纶否认劈腿

事实上，炎亚纶出柜，那也不过是他的私事而已，但因为是艺人，很多小的都会被无限放大，这也就惊人了，连带着陈年往事都悉数被挖出，像是曾与阿本传同志恋情。但没想到的是竟然有爆料称，歌曲《浪费》的原型是炎亚纶暗恋汪东城的故事，这也令人讶异!当然，最为震惊的是还是媒体报道说公司找不到炎亚纶了，自发了道歉声明就不再回复任何讯息。这又让炎亚纶登热搜，如今，传来，炎亚纶回应粉丝，知道了他的现状，真爱粉就更为心疼了，想想外婆生病本来就心情不好，凝重，还要应对各种的网络舆论!

看完这篇文章有何感受？

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