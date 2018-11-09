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唐嫣口臭是真的吗 李易峰说唐嫣有口臭怎么回事

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 11:03:04| 编辑：林克醒来

唐嫣是一个性格非常好的女人，性格开朗的她，和很多合作过的艺人都是好朋友。但是唯独有传出她和李易峰不和的新闻，据悉两个人不和是因为李易峰说唐嫣有口臭。那么唐嫣口臭是真的吗？李易峰说唐嫣有口臭怎么回事？一起来看看吧。

李易峰说唐嫣有口臭怎么回事

李易峰说唐嫣有口臭

唐嫣和李易峰只和做过一部作品，那就是活色生香。可是该剧播出没多久，就传出李易峰说唐嫣有口臭的新闻，不过小编查阅了很多资料，并没有找到相关的图片和视频。这个新闻其实就是个假新闻，李易峰能够成为一个大明星，情商还是有的，怎么可能这样讲呢。

李易峰说唐嫣有口臭怎么回事

李易峰帅照

唐嫣本人也没有口臭，即使有，以唐嫣的财力，现在的医疗水平，早就治好了。之所以有这个新闻传出来，估计是有人想要估计挑拨两家粉丝的关系。其实唐嫣和李易峰的合作还是很愉快的，两个人为该剧宣传的时候，也是发了很多暗戳戳的糖，导致不少网友还以为他们两个人假戏真做谈恋爱了呢!

李易峰说唐嫣有口臭怎么回事

唐嫣美照

网络上有很多谣言，毕竟这个网络的时代造谣的成本很低，如果一个人不喜欢这个明星，或者是不喜欢哪两个明星，人品不好的话，就会造点谣言抹黑这些明星。不过有一些谣言太离谱太夸张，真爱粉们一看就知道是假的。而网友们就需要自己去判断真假了，但往往因为不了解这些明星，就真的会因为这些乱七八糟的谣言，误会这些明星。

看完这篇文章有何感受？

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