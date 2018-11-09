91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

抖音错过了昨天仿佛今天已改变歌名叫什么？谁唱的？完整版歌词分享

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 11:02:11| 编辑：沐兮

最近很多小伙伴都在问抖音错过了昨天仿佛今天已改变是什么歌？在哪可以听？叫什么？据悉，这首歌的歌名叫做《错词》，歌曲原唱是颜陌和苏童童。

错过了今天仿佛今天就会改变......真的很刺心，曾经想说的想爱的，真的说了爱了吗?也许你的一句话别人就会一辈子记在心里，也许那个人对你来说没什么，可是说不定在他(她)心里你就永远，你就是个整整个世界，我们如果有另一半了并且在听这首歌，那么我们就要更加珍惜了，不然就真的是 我们的剧本到了剧终该结束!

抖音错过了昨天仿佛今天已改变是什么歌谁唱的 歌词介绍

颜陌个人资料：

生日：1998-04-28

代表作品：《好可惜》《陌生人》《错词》

国籍：中国

出生地：湖南邵阳

简介：颜陌，内地音乐人，1998年4月28日出生于湖南邵阳。新生代唱作人，代表作品有：《好可惜》《陌生人》《错词》。

从艺历程：颜陌，原名李金金，1998年4月28日出生于湖南邵阳。

2014年1月21日发行首张单曲《错词》于音乐平台获得四百万试听

2015年2月12日制作纯乐单曲《社会摇》于音乐在线试听累积人气四千万，荣获音乐巅峰榜流行指数榜第九，CCTV-15Young榜49期第十名

2015年8月5日发布单曲《好可惜》在线试听累积千万，荣登音乐内地巅峰榜第五

2015年11月6日发布最新单曲《我想我不可以》首发当天在线试听量破十万人。

抖音错过了昨天仿佛今天已改变是什么歌谁唱的 歌词介绍

歌词介绍

抖音错过了昨天仿佛今天已改变是什么歌谁唱的 歌词介绍

错词 - 颜陌/苏童童 (Niki Su)

词：沫晓黎

曲：沫晓黎

女：

错过了昨天

仿佛今天已改变

就像是时间

少了就有局限

少女她祈祷

一个人走在海边

沐浴着冷风

对某个人思念

我 一个人 走着 陌生的路

想 忘记他 敷衍 我的孤独

男：

我们的剧本

到了剧终该结束

说好的演戏

却开始真做

慌乱的收场

也许有一点匆忙

过去了就好

不必一直这样

我 一个人 走着 陌生的路

想 忘记他 敷衍 我的孤独

我 不难过 只是 想的太多

他 是折磨 恐慌 不分对错

女：

错过了昨天

仿佛今天已改变

就像是时间

少了就有局限

少女她祈祷

一个人走在海边

沐浴着冷风

对某个人思念

我 一个人 走着 陌生的路

想 忘记他 敷衍 我的孤独

我 不难过 只是 想的太多

他 是折磨 恐慌 不分对错

我 不难过 只是 想的太多

他 是折磨 恐慌 不分对错

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号