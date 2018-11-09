抖音错过了昨天仿佛今天已改变歌名叫什么？谁唱的？完整版歌词分享

最近很多小伙伴都在问抖音错过了昨天仿佛今天已改变是什么歌？在哪可以听？叫什么？据悉，这首歌的歌名叫做《错词》，歌曲原唱是颜陌和苏童童。



错过了今天仿佛今天就会改变......真的很刺心，曾经想说的想爱的，真的说了爱了吗?也许你的一句话别人就会一辈子记在心里，也许那个人对你来说没什么，可是说不定在他(她)心里你就永远，你就是个整整个世界，我们如果有另一半了并且在听这首歌，那么我们就要更加珍惜了，不然就真的是 我们的剧本到了剧终该结束!

颜陌个人资料：

生日：1998-04-28

代表作品：《好可惜》《陌生人》《错词》

国籍：中国

出生地：湖南邵阳

简介：颜陌，内地音乐人，1998年4月28日出生于湖南邵阳。新生代唱作人，代表作品有：《好可惜》《陌生人》《错词》。

从艺历程：颜陌，原名李金金，1998年4月28日出生于湖南邵阳。

2014年1月21日发行首张单曲《错词》于音乐平台获得四百万试听

2015年2月12日制作纯乐单曲《社会摇》于音乐在线试听累积人气四千万，荣获音乐巅峰榜流行指数榜第九，CCTV-15Young榜49期第十名

2015年8月5日发布单曲《好可惜》在线试听累积千万，荣登音乐内地巅峰榜第五

2015年11月6日发布最新单曲《我想我不可以》首发当天在线试听量破十万人。

歌词介绍

错词 - 颜陌/苏童童 (Niki Su)

词：沫晓黎

曲：沫晓黎

女：

错过了昨天

仿佛今天已改变

就像是时间

少了就有局限

少女她祈祷

一个人走在海边

沐浴着冷风

对某个人思念

我 一个人 走着 陌生的路

想 忘记他 敷衍 我的孤独

男：

我们的剧本

到了剧终该结束

说好的演戏

却开始真做

慌乱的收场

也许有一点匆忙

过去了就好

不必一直这样

我 一个人 走着 陌生的路

想 忘记他 敷衍 我的孤独

我 不难过 只是 想的太多

他 是折磨 恐慌 不分对错

女：

错过了昨天

仿佛今天已改变

就像是时间

少了就有局限

少女她祈祷

一个人走在海边

沐浴着冷风

对某个人思念

我 一个人 走着 陌生的路

想 忘记他 敷衍 我的孤独

我 不难过 只是 想的太多

他 是折磨 恐慌 不分对错

我 不难过 只是 想的太多

他 是折磨 恐慌 不分对错