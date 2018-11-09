创造101第二季导师阵容曝光 创造101第二季播出时间分享

腾讯视频也对今年即将推出的新的综艺做出了规划，今年大热的综艺《创造101》也马上会举办第二季，而且第二季还是男版，腾讯更是先发制人直接当场宣布了这一季的发起人，和第一季不同的是，男版的发起人是一位女明星，那就是迪丽热巴。

创造101第二季导师阵容目前还没有公布导师阵容，但是官宣了发起人是迪丽热巴，去年的发起人黄子韬虽然说业务能力没有那么强，但是好歹有几年偶像男团的经验，而迪丽热巴从头至尾就是一名演员，难免引起网友不解。

这个消息一公布也是引起了网上网友的热议，大家看过《创造101》的都知道，这是一个选偶像团体的节目，第一季邀请的发起人是黄子韬，虽然他的业务能力没有那么的优秀，但是好歹曾经也是海外天团里面的成员，有做偶像团体的经验，其实邀请他也说得过去。但是这次邀请迪丽热巴做导师，可以说是很多人不理解了。她凭什么?

热巴作为演员来当一个选男偶像团体的发起人兼导师确实是让人非常的不理解，毕竟节目组请来的导师基本上能唱或者能跳都得会一样吧，热巴的主业就是演员，跳舞虽然作为新疆人都是能歌善舞的，但是和偶像跳的那种舞也是完全不一样的吧?

今年热巴本身就有着非常大的争议，一个是因为今年的金鹰节拿了双杯时候加上金鹰女神，口碑一下子跌到谷底，不少观众表示她拿奖的作品实在是和同台竞争这个奖项的其他女演员相比含金量实在是太低了，因此金鹰节之后不少网友都对她意见挺大的，这次又是以演员的身份当了偶像节目的导师，更是让不少人觉得实在是太匪夷所思了。

今年因为《偶像练习生》和《创造101》两档节目的大热，因此各大平台也是看到了商机，看是搞各类的选秀节目，正在播出的《下一站传奇》还有湖南卫视的《声入人心》都有点差不多模式的感觉，只是前者办的太烂了，后者口碑不错实力也不错。而接下来马上就要《偶练2》《创2》播出了，两大平台今年都做男版练习生，优酷还有一个综艺节目也是搞男团的，确实有时候是需要一些吸人眼球和炒作的话题才能引起观众的注意，不过本质上来说还是要内容做得好才是最重要的。

创造101第二季播出时间

第二季预计会在明年暑假上线。

第一季结束也有将近5个月了，目前创造101这档节目官方宣布，第二季将出男版，并由新晋流量小花迪丽热巴担任发起人，和第一季唱跳idol发起人黄子韬还是有区别的，迪丽热巴算是演艺圈的当家花旦，作为101的忠实粉丝，在现场挑起女团的舞还是有模有样的，还对第二季的男团们发起了号召：我等你们!

第二季男团和女团还是有很大区别的，迪丽热巴成为男团发起人，不同于导师来为选手做培训，更多的是作为一个新生代力量的代表和榜样，带领优秀的练习生们向观众传递新时代里青年偶像的态度和梦想，来定义新偶像。而男团的受众对象是女生，所以就需要迪丽热巴这样一个女生来代表女性视角。

在11月8日腾讯V视界大会上，公布了第二季男团的部分亮点。第二季目前已经签约了90几位的艺人，而这些艺人并不是练习生、初学者，而是顶级男团的较量，将会重新定义男团。