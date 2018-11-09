朱军被内部处理真的吗 朱军性骚扰案最新消息

前段时间，网曝朱军涉嫌性骚扰实习生，该传闻掀起一片热议。而网上，有说朱军被内部处理了的，也有说朱军被央视除名，令人讶异。这些到底是不是真的呢?小编为大家带来了朱军性骚扰案最新消息，一起来看看吧。

朱军被央视内部处理

朱军，一直都是央视的一哥。然而，万万没想到的是，朱军却有深陷花边新闻的时候，网曝其性骚扰央视的实习生。那么，这起花边新闻最新消息怎么样呢?其中，就有传闻，朱军被央视内部处理了。接下来，朱军很有可能会就此离开央视的。该传闻令众网友觉得讶异!

朱军被央视内部处理

朱军的花边新闻：一位名叫弦子的网友称，自己是那位被性骚扰的当事人之一。她说到，有一次在化妆间，就剩朱军和她。当时朱军坐在她的身边，并且告诉她自己有很大的权利，甚至可决定她的去留。一边说还一边对她性骚扰。以上，是来自弦子网友的爆料。

朱军花边新闻

然而，至于弦子的指控，朱军当然是全盘否认。另外，朱军也表示，要告弦子，并发出了律师声明。而弦子那边也表示，自己不会退步，将会对朱军指控到底。因此，这起案件目前还在审理中。而目前，朱军在央视的新节目被无缘无故停了，因此就有网友认为，朱军可能是被央视的内部处罚了。