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仙剑奇侠传一翻拍是真的吗？仙剑奇侠传一翻拍主演都有谁？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 10:59:20| 编辑：沐兮

2005版的《仙剑奇侠传》电视剧由胡歌、刘亦菲、安以轩、刘品言、彭于晏等主演，是不少人心中的经典，如今13年之后，这部经典将被翻拍，谁将会出演李逍遥、林月如、赵灵儿这些角色呢?

《仙剑奇侠传一》是无数玩家们心目中难以磨灭的回忆，李逍遥、赵灵儿、林月如、阿奴等经典游戏角色构成了这个后来者难以逾越的国产RPG游戏高峰。由胡歌、刘亦菲主演的《仙剑奇侠传》电视剧也以另一种形式重新演绎了这段凄美的传说，令无数非玩家群体认识了这块仙侠游戏的金字招牌。

目前官方并未透露更多的相关消息，导演、演员阵容也未知。时隔数十载，腾讯宣布将这一经典作品重新演绎，是否能够令人满意呢?让我们拭目以待。

仙剑奇侠传一翻拍是怎么回事 仙剑奇侠传一翻拍主演是谁

仙剑奇侠传一主演是谁？

据悉，该剧目前只是确定将翻拍，主演暂未确定。你们觉得谁出演比较期待呢?

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《仙剑奇侠传》是根据大宇资讯同名单机游戏改编的古装仙侠玄幻电视剧，由上海唐人电影制作有限公司、云南电视台、上海影视有限公司等联合出品，李国立执导，胡歌、刘亦菲、安以轩、刘品言、彭于晏等联袂主演。

该剧讲述了渔村的店小二李逍遥与女娲后人赵灵儿以及林家堡大小姐林月如等人之间的恩爱情仇，并联手消灭拜月教拯救苍生的故事。

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据悉，《仙剑奇侠传》本是由大宇资讯所制作的一款国产单机中文角色扮演电脑游戏。本作是《仙剑奇侠传》系列的第一部作品，主题是“宿命”，于1995年7月发行。

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游戏讲述了平凡的客栈小伙计李逍遥因为机缘巧合结识了女娲族后裔赵灵儿。赵灵儿所居之仙灵岛意外遭人袭击，李逍遥遂担任起护送灵儿往苗疆寻母的重任。在旅程中，李逍遥先后结识了林月如、阿奴。在赵灵儿帮助苗人祈雨解旱、惩奸除恶的过程之中，赵灵儿的身世之谜以及她母亲的下落，也终究水落石出。此时，拜月教主的阴谋摆在众人的眼前，李逍遥、赵灵儿等人却不知这与拜月教主一战，将会铸成一段永恒的悲剧。

看完这篇文章有何感受？

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