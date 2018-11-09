毒液彩蛋是什么意思？毒液彩蛋里的人是谁？毒液彩蛋解析

电影《毒液》已经于今日凌晨上映，相信很多观众都已经观看了首映，该片的结尾一共有两个彩蛋，其实第一个彩蛋是毒液到监狱采访一个犯人，而第二个彩蛋是漫威下一部动漫电影《蜘蛛侠：平行宇宙》的片花，所以网友对于彩蛋的讨论多半集中在了第一个彩蛋中。



在第一个彩蛋中，由汤姆哈迪饰演的埃迪布洛克回归了平常的生活，继续担任记者。他穿越重重警卫，来到戒备森严的监狱去采访一个犯人。这个犯人告诉他，他将逃出监狱在世界上掀起一场狂暴的大杀虐。这个人是谁呢?他就是漫威旗下的超级大反派“屠杀”。而至于第二个彩蛋，其实就是漫威明年即将上映的另一部动漫电影《蜘蛛侠：平行宇宙》的片花。所以这两个彩蛋的意思就是，第一个告诉观众大反派“屠杀”要来了，第二个彩蛋就是告诉观众漫威电影要开启平行宇宙世界了。

原本在漫画当中，克莱图斯·卡萨伊后来确实是便成了另外一个共生体的宿主，被称之为屠杀，并且屠杀也是因为毒液而出现的，从这能够看出如果说《毒液》还有续集的话，那么屠杀必然是一个非常重要的角色。而电影中的第二个彩蛋，就是之后在12月份上映的电影《蜘蛛侠：平行宇宙》当中的一个片段。在电影《毒液》当中有着许多的共生体。而在之后的《蜘蛛侠》当中则有着很多的蜘蛛人，而结合这两个彩蛋来看的话，官方很有可能已经在为《毒液》的续集做准备了，甚至很有可能会把平行宇宙这个概念引入电影当中，也十分令人期待。

毒液彩蛋里的人是谁？

据悉在电影《毒液》的片尾第一个彩蛋中出现的人是漫威旗下的一个大反派名叫“屠杀”，而在彩蛋中埃迪布洛克去到监狱采访屠杀，很有可能表示如果毒液出续集的话，屠杀很有可能成为片中的重要角色。

屠杀(Carnage)是美国漫威漫画旗下超级反派，初次登场于《神奇蜘蛛侠》第360期，本名克莱图斯·卡萨伊(Cletus Kasady)，天生杀人成性，在监狱中结识了“毒液”埃迪·布洛克(Eddie Brock)。毒液在帮助宿主布洛克越狱途中产下了卵，并留在了监狱，后卡萨伊无意间与毒液的后代红色共生体相融合，成为屠杀。

屠杀是漫威旗下的超级大反派，因为从孩童时期就开始杀人最后被判终身监禁。他在监狱时，由于毒液在逃出监狱产下了卵寄宿在了他的身上，此后他便拥有了超能力。相比于毒液，屠杀的超能力显得更加强悍，不仅在速度和力量上与毒液不相上下，甚至他还有类似于蜘蛛侠的超能力。比如说他可以将自己的手脚粘附在各类物体上，又比如说他可以发射类似蜘蛛网的网状物等等，在他逃狱后展开屠杀时，蜘蛛侠凭借一人之力是无法阻止他的，最后蜘蛛侠智能找来毒液和神奇四侠的帮忙，最后才将他收服。总之在单打独斗上，屠杀比毒液和蜘蛛侠都要强大。

屠杀的能力本身自带的和毒液差不多，除此之外还能够让自己的四肢附着于物体表面，能发射网状物质(类似蜘蛛侠的能力)，最主要的一点是他的身体还能变成各种可以分离使用的武器，这是毒液所没有的。可以说毒液的能力屠杀都有，并且比毒液拥有更多能力，光从能力上看的话屠杀的赢面比较大，但是还要看看宿主，毒液的宿主有很多比较出名的就是布洛克，毒液特工，蜘蛛侠和死侍，布洛克是最弱的，而屠杀的首任宿主就是个杀人犯。