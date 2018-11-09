创造101第二季报名时间是什么时候？创造101第二季报名要求是什么？

火箭少女101刚出道不久，《创造101》第二季男生版也即将在明年和我们见面。而就在昨日，腾讯V视界大会公布了101第二季的创始人为刚获得金鹰女神的迪丽热巴。她将接手第一季发起人黄子韬的工作。据悉，现在已经完成90个以上艺人的签约，选手不是练习生初学者，而是顶级男团的较量，将“重新定义男性的审美”。除了热巴外，其他导师均为男性，且是资深男艺人。

创造101第二季报名时间

创造101第二季报名时间从8.1日就已经开始。

报名要求：

一、海选时间：

报名时间：2018年8月1日开始报名

二、报名资格：

1、年龄：12-24岁;

2、性别：男;

3、范围：国籍不限;

4、身高：170-188cm;

5、体重：75kg以内;

6、形象出众，气质独特;

7、身体健康无传染疾病;

8、无不良嗜好，品德好会做人;

9、三年内无违法犯罪记录;

10、未签约任何演艺经纪合约;

11、未成年必须经过监护人同意;

12、条件优越者，可适当放宽要求。

三、报名资料：

1、身份证或户口簿电子版(扫描或拍照);

2、准备4张电子版半身照片(生活照或艺术照);

3、个人简介(姓名、年龄、身高、体重、籍贯、学历、电话、微信、自我介绍);

4、参赛宣言(字数控制20字以内)

5、以上报名资料缺一不可;

四、照片要求：

1、参赛照片必须为本人真实照片，如发现不真实者，立即取消参赛资格。

2、照片必须清晰像素高，可以简单处理，但不可过度美化以至于太过夸张。以不同风格的正面照为主，不要发任何猫猫脸、大头照，以免耽误报名。2019偶像练习生全球招募 创造101第二季报名

五、报名方式：

符合报名资格的参赛者，须准备好完整的报名资料在公众号填写报名表进行审核，审核结果将会以邮件的方式告知，审核通过会获取参赛编号及下一步流程，获取参赛编号的选手才有资格参加比赛，未获取参赛编号的选手也会以邮件的方式告知原因。

六、活动须知：

1、 如未按照活动规定的方式报名，将被视为无效报名。

2、 本公司对本次选秀活动保有最终解释权。

七、媒体支持：

新浪、腾讯、搜狐、网易等主流网络媒体。

一旦选中，将会签约公司成为旗下艺人，公司会斥巨资将你们打造成极其优秀的偶像实力团体，制定科学有效地演绎规划，为其提供封闭式专业培训，以及非常专业的包装，并为艺人配备幕后专业经纪团队，为其做非常专业的演艺事业规划，在中国大陆、香港、台湾乃至全世界，接洽影视、演出、广告、代言活动，全力将其打造成为娱乐圈国际化组合。

创造101第二季报名要求

大家都知道明年101是男版

因为今年偶像选秀综艺大热

所以很多野鸡经济公司打着所谓能上节目名义各种骗人，招募。

前来咨询关于今年较火的节目第二季的情况，给大家科普几点～

1.哪些叫嚣吹嘘内推的，不见得真有这本事。我都认识这几个节目制作团队。小公司还是看选手自己能力特点。

2.正规公司练习生不交钱，签约公司同时让你交钱一定不正规。很多经济公司只是打着这样旗号进行招募不一定能去。签约时候请看清楚合同内容，小心被卖了还数钱。

3.上节目也不交钱，这样的节目都是超级网综整体制作成本上亿，鼓吹交钱就能上节目的，交多少钱合适?当然这些选秀节目也是没所谓通告费用。有的只是生活补助以及拍摄广告后的劳务费。

4.很多网红公司鼓吹自己的内部名额，你如果信那我也没办法!不过男团选秀因为练习生紧缺，要求会较低。只要长相中等以上，有一定才艺混到节目里面不难。