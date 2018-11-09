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吴亦凡专辑不计入榜单 吴亦凡专辑为何不计入榜单原因一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 10:55:46| 编辑：林克醒来

最近吴亦凡因新歌位于榜首遭到非议，今天外媒曝吴亦凡专辑有欺诈行为不计入榜单，这是真的吗?小编为大家带来了吴亦凡专辑为何不计入榜单原因一览，一起来看看吧。

吴亦凡专辑不计入榜单

吴亦凡专辑销量欺诈

11月9日，外媒报导称，吴亦凡专辑iTunes顶级销售是通过欺诈手段取得，将不会计入榜单，该消息被爆后，网友热议纷纷，前一天A妹经纪人才澄清是个误会，并称是粉丝正常的购买。今天就曝出这样的信息，这是打脸A妹经纪人吗?

吴亦凡专辑不计入榜单

亦凡专辑被曝欺诈

在这之前，关于吴亦凡专辑事件，Billboard官方回应称，吴亦凡专辑销售还在审查中。不过到目前为止，Billboard官方还未公布结果。那外媒又是如何认定吴亦凡专辑销量有欺诈行为呢?所以这存在一个疑问，一切要等官方结果。

吴亦凡专辑不计入榜单

亦凡专辑不计入榜单

吴亦凡专辑事件在11月4日爆发，起因是A妹发行新歌后，其新歌没有上销售榜首，随后便传出A妹经纪人指控吴亦凡刷榜行为，但A没妹经纪人否认称不认识吴亦凡。接着池子喊话吴亦凡粉丝别刷了，随后去一番专辑被曝下架，再度被热议。但最后A妹经纪人澄清与吴亦凡是误会，双方握手言和。

看完这篇文章有何感受？

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