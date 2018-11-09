创造101第二季发起人是谁？创造101第二季什么时候播？

11月8日下午腾讯视频召开发布会，宣布迪丽热巴将任《创造101》第二季发起人与导师，其余导师均为男性资深艺人。这一季的《创造101》要做男团选秀，节目组想要“重新定义男性审美”，已经完成了90个以上艺人的签约，这次的学员不是练习生、初学者，而是顶级男团的较量。担任导师和创始人的热巴表示：“我也是第一季的粉丝，看的时候很有共鸣，我也是从一个小配角被人关注，到今天站到这个舞台。”现场热巴表示自己是101的忠实粉丝，还跳起女团舞，说自己跟101女孩们是非常有共鸣的，更对第二季的男孩们发起了号召：我等你们!

据报道《创造101》第二季的发起人为迪丽热巴，很多网友表示迪丽热巴作为演员似乎和选秀没有多大的关系，但是此次热巴仅仅只是作为发起人，而并非导师的身份，所以为了扩大节目的影响力和号召力，选择迪丽热巴作为发起人还是比较好理解的。



而在第一季中的女团发起人是黄子韬，虽然不是导师，但是在这个节目中还是有很重要的作用的，不管是宣布结果还是带领女团都是这个发起人的发挥!黄子韬可以说是很负责的一位，在第一季中可以看到，虽然没有像导师们一样带领选手们进行歌唱和舞蹈方面的锻炼，但是黄子韬在这两方面的实力真的都非常的强，可以说这101位女孩们的一位很好的指向标!不知道迪丽热巴作为第二季的发起人，之后的表现能不能让观众满意。

创造101第二季是男团吗？

据悉《创造101》第二季选拔的是男团。

火箭少女101刚出道不久，《创造101》第二季男生版也即将在明年和我们见面。而就在昨日，腾讯V视界大会公布了101第二季的创始人为刚获得金鹰女神的迪丽热巴。她将接手第一季发起人黄子韬的工作。据悉，现在已经完成90个以上艺人的签约，选手不是练习生初学者，而是顶级男团的较量，将“重新定义男性的审美”。除了热巴外，其他导师均为男性，且是资深男艺人。

从之前传出爱奇艺《偶像练习生》第二季要开办的消息以来，到现在腾讯《创造101》第二季也不甘示弱，马上推出第二季。这次两个节目都是做男团，想必会有很多小哥哥的优质资源会遭到竞争，两个节目也势必会拿来比较，财大气粗的腾讯视频和老牌爱奇艺，真的难以预判那个节目会更好看呢，只能等节目出来再做评价啦。两个节目最终成团的两个男团估计也是顶级男团之间的较量呢，想想就很精彩。早在10月初，就有网友在网上发出了第二季的招募海报，表示第二季预计明年4月或5月上线，今年10月份开始面试，截止到11月底。海报上写的很清楚是第二季男生版，招募地点为背景现代音乐学院。

早在2015年，迪丽热巴因出演《克拉恋人》时，便获得了很多粉丝的关注，也被更多的网友所熟知，也因此获得了国剧盛典最受欢迎新人女演员奖项，在2016年，其主演电视剧《麻辣变形计》，同年凭借喜剧爱情片《傲娇与偏见》获得了中英电影节最佳新人奖，2017年，还因出演《三生三世十里桃花》获得了白玉兰奖最佳女配角提名，整体来看，迪丽热巴的成绩还是很傲人的，既然能够担任发起人，自然也是有一定实力的。