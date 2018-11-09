乐嘉撒酒疯炮轰鲁豫水准低是怎么回事？乐嘉撒酒疯炮轰鲁豫水准低真相揭秘

乐嘉一向标榜自己是真性情，可是有时候真性情过了头，就会成为耍流氓了。乐嘉耍酒疯炮轰鲁豫水平低，超级演说家的录制现场尴尬无比。被骂的鲁豫，一怒之下当场找人打乐嘉是真的吗?小编今天就来为大家揭秘一下。

6月7日晚，在某真人秀节目录制过程当中，乐嘉为支持自己的残疾选手崔万志现场喝酒，结果醉酒后失控，满口爆粗不断，导致金星，窦文涛等嘉宾更是愤然离场并称“舞台留给你一个人好了”，最终录制中止。随后在采访中金星表示：“我都吓尿了，他这完全是自家炒作，与节目无关!”



6月7日晚，在某真人秀节目录制过程当中，乐嘉为支持自己的残疾选手崔万志现场喝酒，结果醉酒后失控，满口爆粗不断，导致金星，窦文涛等嘉宾更是愤然离场并称“舞台留给你一个人好了”，最终录制中止。随后在采访中金星表示：“我都吓尿了，他这完全是自家炒作，与节目无关!”

乐嘉酒醉脏话不断 与鲁豫现场“开撕”

7日晚，某综艺节目进行决赛录制。在节目录制现场，乐嘉鼓励残疾人选手：“不要用残疾人的身份赢得比赛，而是要大胆通过表达堂堂正正赢得这一比赛”，随后便现场示范喝酒，竟然在节目现场喝多。实际上，这一残疾人选手崔万志并不会饮酒，乐嘉的行为引发鲁豫的不满，认为这是用煽情裹挟大众思想，而这一举动引发乐嘉不满，两人现场“开撕”。而明显呈现出醉态的乐嘉现场不断爆粗，酒气冲天。

鲁豫真的现场找人打乐嘉吗？

乐嘉，鲁豫，金星和窦文涛一同担任超级演说家的导师，不过乐嘉和鲁豫在残疾人学员是否能够喝酒的问题上产生了分歧。结果没想到乐嘉竟然当场喝酒，结果没想到酒后失控，不仅搂着金星趴在金星耳朵上说话，更省在现场怒骂鲁豫水平低。后来鲁豫，金星和窦文涛便选择离开席位，留下乐嘉一个人在现场骂个不停。

据悉当初不少人出来劝说，包括乐嘉自己的工作人员，但是喝醉酒了的乐嘉，根本没有要停止发酒疯的意思。不过鲁豫并没有找人打乐嘉，如果鲁豫真的这样做了，岂不是把自己变成跟乐嘉一样low吗!鲁豫对此事从来都不回应，不过快人快语的金星到是讽刺乐嘉到，说自己一辈子也没见过这阵仗，快被吓尿了，脸上透漏着对乐嘉的鄙视。

乐嘉脾气不好在圈里已经很出名了，当初他离开非诚勿扰的原因，就是因为和主持人孟非不合。孟非的性格也非常的好，包括鲁豫也是那种非常温柔的女性，但是都和乐嘉合不来。