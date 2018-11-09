吴亦凡销量欺诈怎么回事 吴亦凡粉丝刷榜事件最新进展

近日有消息称吴亦凡销量欺诈，此消息一出就掀起了轩然大波，那么销量欺诈与此前的刷榜事件有没有关系？那么吴亦凡销量欺诈到底是怎么回事？小编为大家带来了吴亦凡粉丝刷榜事件最新进展，一起来看看吧。

吴亦凡销量欺诈咋回事

刚刚有翻看吴亦凡及其工作室的微博，都还没有对此作出回应的，所以，目前也就是看看报道的内容，看看是怎么回事。报道称，吴亦凡销量欺诈， 将不会计入榜单。还有网友发现，美国一则新闻也对吴亦凡相关事件进行了报道，其标题为：吴亦凡(Kris Wu)在美国的iTunes销售额“以欺诈手段”获得，不会计入排行榜。如此的话，真的是震惊了，若是真的，那么还真的是丢脸丢到国外去了，不敢相信。

吴亦凡到底怎么了

另有了解到，Billboard官方也回应了此事，表示，“Kris Wu iTunes-topping sales are under review(Kris Wu的iTunes顶级销售正在审查中)”。看到这，大家想必也应该明白，现在还是没有百分百的石锤，所以不要过度的放大，还是坐等真正的官宣啊。下面回顾下吴亦凡粉丝刷榜事件。

稍有关注的都知道，吴亦凡新专辑真的是受到了很大程度上的质疑，在北美榜单霸榜，将原本常年霸榜的Lady Gaga和A妹挤出了前三。之后，就流出了A妹经纪人指责吴亦凡的言论，尽管后来否认了但依旧掀起了不小的风浪，同时，吴亦凡粉丝竟然去diss池子，之后也有了池子劝吴亦凡粉丝别刷榜这一出，池子说，这样刷榜，让吴亦凡看不到自己真正的水平也没法进步。

池子劝吴亦凡粉丝别刷榜

继池子劝吴亦凡别刷榜后，陈冠希在昨日中午也发文疑似暗讽吴亦凡，他说MONEY CANT BUY U LOVE，MONEY CANT BUY U FAME，MONEY CANT BUY U CHARTS ，这翻译过来的就是“金钱买不到爱，金钱买不到名誉，金钱买不到榜单”。真的是一浪盖过一浪，如今更是说吴亦凡新专辑销量是通过欺诈手段取得!这到底是怎么了?