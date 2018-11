吴亦凡销量欺诈怎么回事 吴亦凡粉丝刷榜事件最新进展

近日有消息称吴亦凡销量欺诈,此消息一出就掀起了轩然大波,那么销量欺诈与此前的刷榜事件有没有关系?那么吴亦凡销量欺诈到底是怎么回事?小编为大家带来了吴亦凡粉丝刷榜事件最新进展,一起来看看吧。

吴亦凡销量欺诈咋回事

刚刚有翻看吴亦凡及其工作室的微博,都还没有对此作出回应的,所以,目前也就是看看报道的内容,看看是怎么回事。报道称,吴亦凡销量欺诈, 将不会计入榜单。还有网友发现,美国一则新闻也对吴亦凡相关事件进行了报道,其标题为:吴亦凡(Kris Wu)在美国的iTunes销售额“以欺诈手段”获得,不会计入排行榜。如此的话,真的是震惊了,若是真的,那么还真的是丢脸丢到国外去了,不敢相信。

吴亦凡到底怎么了

另有了解到,Billboard官方也回应了此事,表示,“Kris Wu iTunes-topping sales are under review(Kris Wu的iTunes顶级销售正在审查中)”。看到这,大家想必也应该明白,现在还是没有百分百的石锤,所以不要过度的放大,还是坐等真正的官宣啊。下面回顾下吴亦凡粉丝刷榜事件。

稍有关注的都知道,吴亦凡新专辑真的是受到了很大程度上的质疑,在北美榜单霸榜,将原本常年霸榜的Lady Gaga和A妹挤出了前三。之后,就流出了A妹经纪人指责吴亦凡的言论,尽管后来否认了但依旧掀起了不小的风浪,同时,吴亦凡粉丝竟然去diss池子,之后也有了池子劝吴亦凡粉丝别刷榜这一出,池子说,这样刷榜,让吴亦凡看不到自己真正的水平也没法进步。

池子劝吴亦凡粉丝别刷榜

继池子劝吴亦凡别刷榜后,陈冠希在昨日中午也发文疑似暗讽吴亦凡,他说MONEY CANT BUY U LOVE,MONEY CANT BUY U FAME,MONEY CANT BUY U CHARTS ,这翻译过来的就是“金钱买不到爱,金钱买不到名誉,金钱买不到榜单”。真的是一浪盖过一浪,如今更是说吴亦凡新专辑销量是通过欺诈手段取得!这到底是怎么了?