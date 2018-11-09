吴佩慈发律师声明说了什么？吴佩慈发律师声明内容分享

吴佩慈与男友纪晓波在一起后，两人虽然没有结婚，但生了两儿一女，一直生活在一起。近日，网曝纪晓波涉嫌洗黑钱700多亿美元被抓，随后吴佩慈发律师声明，称这是谣言，并且将正式起诉不良媒体的报道，不再容忍。



近日，有网友爆料称吴佩慈男友纪晓波涉嫌洗黑钱，于日前在香港被抓。11月8日，吴佩慈发布律师声明称“针对近期恶意造谣者，已正式委托律师事务所代为处理，不再容忍。”

律师声明中称网上关于“纪晓波洗黑钱被抓”的传闻已经侵犯了纪晓波的名誉权，要求内容发布者立即删除不实言论，且律师事务所正在收集侵权证据，准备通过司法程序处理侵权事宜。

11月7日，吴佩慈就在微博发文回应过：“针对不良媒体对我们一家人长期的不实报导，已正式起诉，不再容忍。”

吴佩慈为什么发律师声明？

吴佩慈发律师声明是因为男友纪晓波被传洗黑钱被捕，对此，吴佩慈表示不再容忍谣言。那么，纪晓波被传被抓又是怎么回事呢?

要说到吴佩慈和纪晓波两人之间的爱恨纠葛，实在是两天两夜都说不完的。而在2014年的时候，吴佩慈就已经帮纪晓波生下了第一位女儿，取名叫小蕊蕊，第二年又生下了一个男孩，并且在去年又一次生下小儿子，如今年纪轻轻的吴佩慈却已经是三个孩子的妈了，然而最受人争议的不是这一点，而是她和纪晓波至今都没有结婚，吴佩慈一直都是未婚先孕，至今都没有正式的踏入过纪家的门半步。

虽然吴佩慈一直标榜着自己和纪晓波两人是真爱，并不需要通过一纸婚书来表达两个人之间的感情，但是社会舆论也是议论纷纷，尤其是纪晓波在和吴佩慈交往的这一段时间，花边新闻简直是层出不穷，今天约了哪个嫩模，明天又换了哪个模特，总之纪晓波的花花公子形象是深入人心。

而另一旁的吴佩慈却眼不见为净，或者说睁一只眼闭一只眼，实实在在的做到了豪门贵妇最常做的一件事情，那就是充耳不闻，并且还时不时晒一晒自己和纪晓波两人的感情如初。但其实究竟是怎么样，他们两个应该心知肚明吧，毕竟这么多年了，孩子都生了三个了，吴佩慈却还是没能够获得纪晓波承认的纪太太。

而且最近这两口子呢，又深陷风波之中，先是有人在网上爆料称纪晓波在香港被抓了，而且参与的是洗黑钱的事情，这样一个关乎国家大事的当然是会引起全国观众们的议论纷纷了，当然吴佩慈也罕见的在自己的个人社交平台上发布了律师声明，表示对于这些造谣者绝不姑息。

吴佩慈男友传洗钱被抓

网曝纪晓波涉嫌洗黑钱700多亿美元，在香港被逮捕了。一时没想起来纪晓波是谁?没关系，包妹提个醒，就是那个让吴佩慈生了三个孩子，至今都没有结婚的香港富豪啊!这条新闻一出，相信“人间有真情，人间有真爱”的网友们瞬间顿悟了：纪晓波不娶吴佩慈，不就是以防出事时，能保母子平安吗?

不过吴佩慈先是回应媒体：我才跟纪晓波吃了晚饭，被捕消息根本就是造谣。之后更是一怒发博，表示忍不了这些不实报道，已经正式起诉。可能觉得一条微博震慑力不够，今天下午直接甩出了律师声明。不过，吴小姐说的“我们一家人”这几个字过于亮眼，免不了又被网友嘲一通：纪晓波都没娶你，算得上一家人么?

吴佩慈和纪晓波2011年认识相恋，12年有过短时间的分手。外界传言是吴佩慈过于高调爱炫富，才会引起这场感情危机。

可吴佩慈自个儿就说，是自己付出不够多，才会导致分手。当时被问到婚姻的问题，还表示暂时没结婚的打算，但想生小孩。后来呢，因为吴佩慈的狗狗病危一事，两人又擦出火花，就复合了。不久后，吴佩慈就宣布怀孕，对外宣称纪晓波见过家长，还送上价值2700万台币的钻石戒指，婚礼会在生完女儿后办。可尴尬的是，纪晓波亲自打脸咯，说：小孩可以生，结婚不可能。

孩子他爹不愿意结婚，只有孩子妈在自我感动孕妈的伟大，难怪撕葱都忍不住要为坚强的“单亲妈妈”加油咯。五年过去了，孩子接连生了三个，一心恨嫁的吴佩慈还是没有如愿成为纪太太。