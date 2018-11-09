吴亦凡销量欺诈是怎么回事？吴亦凡销量欺诈事件原委介绍

11月9日，吴亦凡销量欺诈再度上热搜。据了解，这个事件的起因是吴亦凡的新专辑10首歌曲有7首进入了欧美榜单前10名，秒杀了不仅是当红歌手A妹，还把lady gaga给PK下去，而且据说从数据上来看，这是非常的夸张……于是便有网友质疑，吴亦凡这是买票，刷票，请水军的嫌疑……A妹经纪人也一度从指责到后面道歉，让事件翻转，以至于11月8日，吴亦凡的新专辑再度上榜，但这事儿还没完。



吴亦凡近日来可谓是热度不减，一个专辑事件让他在欧美地区闹得沸沸扬扬，我们都知道，吴亦凡自从EXO中脱离出来后，他就开始从事自己的创作，但是如今，却被指他新专辑的销量欺诈，这让很多网友都感到不可思议。

吴亦凡销量欺诈是怎么回事?

11月9日，就有外媒报道称，吴亦凡新专辑销量是通过欺诈手段取得， 将不会计入榜单。这可谓是另一重磅消息。

另外，还有网友发现，美国一则新闻也对吴亦凡相关事件进行了报道，其标题为：吴亦凡在美国的iTunes销售额“以欺诈手段”获得，不会计入排行榜。此前，Billboard官方也在社交网上回应：“Kris Wu的iTunes顶级销售正在审查中。”