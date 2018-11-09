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陈冠希diss吴亦凡是怎么回事？陈冠希钱买不了榜是嘲讽吴亦凡吗

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 10:36:10| 编辑：墨染西行

吴亦凡专辑在美榜的情况让很多吃瓜群众一脸懵，吸引了不少目光，陈冠希diss吴亦凡是怎么回事？陈冠希钱买不了榜是嘲讽吴亦凡吗？一起来和91单机小编来看看吧。

吴亦凡最近发行了新专辑并且取得了很不错的成绩，但是同时也遭遇不小的风波，被质疑粉丝刷榜，一向看不惯吴亦凡的陈冠希今日再次发文称“MONEY CANT BUY U CHARTS”疑似暗讽吴亦凡买榜。11月8日，陈冠希在个人社交平台上发文感叹：“金钱给不了你爱戴，金钱给不了你名誉，金钱给不了你榜单。(MONEY CANT BUY U LOVE，MONEY CANT BUY U FAME，MONEY CANT BUY U CHARTS)”

陈冠希钱买不了榜怎么回事 陈冠希暗讽吴亦凡新专辑买榜

文字发出后，不少网友纷纷在评论里猜测此文是否与近日的中美音乐风波有关，疑指吴亦凡粉丝买榜事件。吴亦凡的新专辑《Antares》上线后一路飙升，在iTunes榜单上力压Lady Gaga和“A妹”爱莉安娜·格兰德，甚至在系统统计中出现了吴亦凡单曲销量高于Lady gaga1750倍的估算。此番“屠榜”引来众多国外网友的质疑并表示“不认识吴亦凡”，也不理解他为何在新单的排名可以这么高。7日，外媒曝出吴亦凡新专辑在iTunes美区下架，而A妹前不久发行的新单曲《Thank U，Next》重新登顶美区iTunes，有业内人士认为是“粉丝买榜”行为所致。

陈冠希钱买不了榜怎么回事 陈冠希暗讽吴亦凡新专辑买榜

网友纷纷表示：“是谁导演这场戏，在这孤单角色里。悲哀”，“既然退圈了 他能不能好好买衣服 整天diss这个diss那个”。

陈冠希暗讽吴亦凡新专辑买榜

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自从吴亦凡参加了《中国新说唱》之后，有关他的话题和关注就不少，首先是网友质疑他作为导师太过严厉，对选手控制的太严格。有时候点评的太犀利还伤害到了选手，还有网友质疑吴亦凡的真实水平。

近日，陈冠希在微博上发文，diss吴亦凡。这并不是冠希哥第一次diss吴亦凡，他早在《中国有嘻哈》的第一季就发文diss吴亦凡和节目组太不专业，甚至还表示吴亦凡不懂嘻哈。而这一次他diss的内容是以英文的形式来diss，还暗指吴亦凡花大价钱请高人制作。

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之后，冠希哥再度发文，直言金钱买不到名声。很多网友都很疑惑，冠希哥这是怎么了?突然发文diss吴亦凡。

有粉丝解释，陈冠希玩嘻哈的时候比吴亦凡还没出道呢，他的说唱代表作有很多，更可以成为是经典，虽然吴亦凡人气很高，但是却没有什么出色的作品。也有粉丝说，陈冠希是多管闲事，早就过气了，吴亦凡这两年把嘻哈文化壮大，陈冠希只是想蹭蹭吴亦凡的热度。

看完这篇文章有何感受？

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