吴亦凡专辑在美榜的情况让很多吃瓜群众一脸懵,吸引了不少目光,陈冠希diss吴亦凡是怎么回事?陈冠希钱买不了榜是嘲讽吴亦凡吗?一起来和91单机小编来看看吧。

吴亦凡最近发行了新专辑并且取得了很不错的成绩,但是同时也遭遇不小的风波,被质疑粉丝刷榜,一向看不惯吴亦凡的陈冠希今日再次发文称“MONEY CANT BUY U CHARTS”疑似暗讽吴亦凡买榜。11月8日,陈冠希在个人社交平台上发文感叹:“金钱给不了你爱戴,金钱给不了你名誉,金钱给不了你榜单。(MONEY CANT BUY U LOVE,MONEY CANT BUY U FAME,MONEY CANT BUY U CHARTS)”

文字发出后,不少网友纷纷在评论里猜测此文是否与近日的中美音乐风波有关,疑指吴亦凡粉丝买榜事件。吴亦凡的新专辑《Antares》上线后一路飙升,在iTunes榜单上力压Lady Gaga和“A妹”爱莉安娜·格兰德,甚至在系统统计中出现了吴亦凡单曲销量高于Lady gaga1750倍的估算。此番“屠榜”引来众多国外网友的质疑并表示“不认识吴亦凡”,也不理解他为何在新单的排名可以这么高。7日,外媒曝出吴亦凡新专辑在iTunes美区下架,而A妹前不久发行的新单曲《Thank U,Next》重新登顶美区iTunes,有业内人士认为是“粉丝买榜”行为所致。

网友纷纷表示:“是谁导演这场戏,在这孤单角色里。悲哀”,“既然退圈了 他能不能好好买衣服 整天diss这个diss那个”。

陈冠希暗讽吴亦凡新专辑买榜

自从吴亦凡参加了《中国新说唱》之后,有关他的话题和关注就不少,首先是网友质疑他作为导师太过严厉,对选手控制的太严格。有时候点评的太犀利还伤害到了选手,还有网友质疑吴亦凡的真实水平。

近日,陈冠希在微博上发文,diss吴亦凡。这并不是冠希哥第一次diss吴亦凡,他早在《中国有嘻哈》的第一季就发文diss吴亦凡和节目组太不专业,甚至还表示吴亦凡不懂嘻哈。而这一次他diss的内容是以英文的形式来diss,还暗指吴亦凡花大价钱请高人制作。

之后,冠希哥再度发文,直言金钱买不到名声。很多网友都很疑惑,冠希哥这是怎么了?突然发文diss吴亦凡。

有粉丝解释,陈冠希玩嘻哈的时候比吴亦凡还没出道呢,他的说唱代表作有很多,更可以成为是经典,虽然吴亦凡人气很高,但是却没有什么出色的作品。也有粉丝说,陈冠希是多管闲事,早就过气了,吴亦凡这两年把嘻哈文化壮大,陈冠希只是想蹭蹭吴亦凡的热度。