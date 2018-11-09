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快手散打哥睡徒弟是怎么回事？快手散打哥有没有睡瑶瑶

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 10:34:13| 编辑：墨染西行

人红自然是非多，快手散打哥组建了散打家族成员众多，快手散打哥睡徒弟是怎么回事？快手散打哥有没有睡瑶瑶？一起来和91单机小编来看看吧。

散打哥把哪个徒弟睡了“网红教父”的散打哥，千万粉丝散打哥现在已1500万的粉丝总量位列快手粉丝榜第二名。散打哥平均5—8天就会更新，新的视频，散打哥的黑粉较少，主要的一个原因就是散打哥经常给粉丝们搞福利吧?散打还是不错的，随意点开散打的任意一个作品，就能看见铁粉在维护散打哥的景象，当然也会出现黑粉。王乐乐近日和女友杨清柠的分手大戏，在微博上引发众多网友围观热议。吃瓜群众至今将信将疑，认为又是这对戏精的联手炒作。然而却有其他快手主播爆料，王乐乐与小不点分手后不仅酒吧买醉，甚至还有了新欢!这个新欢就是散打家族的头牌瑶瑶姐!

散打哥把哪个徒弟睡了 散打哥睡瑶瑶是真的吗

快手散打哥原名叫陈伟杰，是一小公司的负责人并非是富二代，因为有股份，因此他的另外一个身份就是某家网络软件公司的一名网络推手。如今快手散打哥坐稳快手老二的交椅，成为了快手一人之下万人之上的大人物，快手散打哥当然备受粉丝们敬仰。现在散打哥的收入也是高出了天际，一次直播就有几十万的收入，羡煞旁人。他的一众徒弟中散打家族的瑶瑶姐也备受关注，网络上有不少她的性感照片，与散打哥的关系也十分暧昧，而一直有传闻称散打哥睡女徒弟，瑶瑶姐不免成了众人猜测的对象。

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关于瑶瑶姐，还有一个搞笑的相关视频，最近一段萌妹子版《嘿!我的小可爱》火遍网络，该视频走红并不是歌曲有多好听，妹子长得有多萌，不过确实挺萌，而是因为视频出乎意料的搞笑。视频中的女主角一只大瑶瑶是快手上的一位网红主播，她用豪迈杀猪似的喊唱《我的小可爱》，本来正沉浸在自己的音乐世界里，结果猝不及然，一旁突然出现一肥硕的身子，一个巴掌直接拍了自娱自乐的大瑶脑门，一只大瑶瑶也是一脸懵逼。视频出来，网友们笑得前俯后仰。许多人纷纷求证这视频中的瑶瑶姐是不是就是网上正疯传的快手哥徒弟?

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散打哥睡瑶瑶是真的吗散打哥原名叫陈伟杰，靠网络为生的一个段子手，在快手直播上人气很高，据爆料一晚上能挣100万令人震惊。散打家族中有不少女徒弟，其中真真从表妹变老婆，而散打哥又与瑶瑶有暧昧，私生活也是相当“惊艳”。关于网上传言散打哥谁女徒弟瑶瑶是不是真的?这个还真不知道。

说起快手，大家都是很熟悉的。在快手上也是火了不少人的，就比如大家都熟知的牌牌琦、小伊伊、刘大美等人，包括今天小编要介绍的散打哥。我们知道，快手上的网红都是有自己徒弟的，而散打哥也算一个火的比较早的一个人物。

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而且散打哥作为一个很火的网红之一，所以就有不少的人慕名而来，寻找他拜师。他收了不少的男徒弟，女徒弟，其中就有一个徒弟名叫瑶瑶，她是一个身材很好的人，也是一个颜值不凡的人。散打哥也是特别的看重她，就经常带她出门做直播。

散打哥的这个女徒弟，大家都是知道的，她因为身材和穿衣打扮而走红。据说，她是一个穿衣没有任何底线的人，她还是一个很会跳舞的儿女，所以她就经常在外面跳舞。这不?她又穿了一件很性感的衣服，在外面跳舞，最后被万千粉丝沉迷。她跳舞的地方还是一个广场呢，当然了，围观的人也是很多的。很多网友就开始疯狂对她吐槽，都在说她穿衣服的问题!

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