星际战甲warframe11月9日更新了什么 星际战甲warframe更新内容一览

星际战甲warframe在11月9日进行了更新，和小编一起看看星际战甲warframe更新了什么吧。

星际战甲warframe更新内容一览

福尔图娜：雪底下的霓虹贫民窟

在地下城市-福尔图娜里，你会遇到索拉里斯人们：一个被他们的 Corpus 统治者以债务绑住的社会，这个社会包含了身体强化的个体。索拉里斯人们都活在被 Nef Anyo 和他的索回小组的「索回」恐惧当中，「索回」是指神经机械肢体和器官的移除。尽管生活条件恶劣，这个勤奋的社群为金星的大地化感到非常自豪。

索拉里斯联盟

一群已解散的反叛前线-索拉里斯联盟奋斗过来将索拉里斯人们从 Corpus「税务官」的束缚中解放。行动结束的原因不明，但是在福尔图娜的叛乱重燃是对自由索拉里斯社会来说相当重要的。

K 式悬浮板

由窃取的 Corpus 技术制造，涡轮动力的 K 式悬浮板是欣赏山谷景观的理想载具。找到通风小子-一群住在福尔图娜上方的通风管中的当地街头帮派-来制造你自定义的 K 式悬浮板。装备 K 式悬浮板的 MOD 来增加最高速度、制造冲击波和更多功能。带着你的 K 式悬浮板到山谷来参加比赛、卡竿动作，及完成技巧的连技以换取通风小子的声望。

组合枪

设计并制造毁灭性武器来处理任何威胁。使用在 Rude Zuud 店里的一系列零件制造一把量身定制属于你游玩风格的模块化次要武器。

恐鸟同伴

如同在福尔图娜的大部份东西，索拉里斯人们也使用偷来的 Corpus 技术来制造他们自己的恐鸟同伴。自定义你自己的恐鸟同伴来伴随你行动，收集战利品，及使用专属的战斗指令和相关更多的内容。

追踪和麻醉

野生生物来到了山谷，但是 Corpus 为了他们的饲养及研究部门的意图正在破坏这些生物。与 Business 一起合作来追踨这些濒危动物、麻醉牠们并将牠们取出带往安全的地方，远离税务官的魔爪。

进阶采矿和捕鱼

福尔图娜实现了改善的采矿和捕鱼方式。拜访 Smokefinger 来购买全新的阳点电浆钻头，这是一种能快速点火、高强度的采矿工具，其可以用于过热化山谷里找到的矿床。每一种矿都有一个「甜蜜点」，通过击中该点来获得额外的奖励。向 Business 购买一把电气化鱼叉来捕获游在冷却剂湖泊及河流中的机器伺服鱼。拆卸它们来获得一些小零件或是交易它们来换取声望。

奧布山谷，金星

位于暴风雪中央的奧布山谷曾经是一片灼热的荒地。当索拉里斯人们启用了 Orokin 冷却塔后，生命就再次出现在山谷之中。庞大的蘑菇从雪地里冒出，四脚弗鸣克也出现在山谷里。透过他们的血水、汗水，和泪水，索拉里斯人们将这荒芜区域大地化成一个漂亮、适宜的世界-但是 Corpus 正在他们追求利益的过程中破坏这脆弱的平衡。

CORPUS 设施以及全新敌人单位

Corpus 在这块区域保有几个设施，包含一个忙碌的太空中心、一个秘密的研究中心，以及一个供奉 Nef Anyo 的圣所。在这些完全可探索的区域里面，你会发现全新的专门的 Corpus 单位会随时准备好发动攻击。

基地占领、CORPUS 威胁程度、全新的赏金任务

山谷是由索拉里斯人们创造的，但是是由 Nef Anyo 以及税务官们所统治的。在这个 Corpus 的领导世界中违规的话，援军就将前来把你拿下。在山谷中捕获一座 Corpus 基地，会有一名提供可接取的赏金任务的特工出现。尽可能完成你想要完成的赏金任务并且你可以不必离开山谷。

地下洞窟

在奧布山谷底下有一片广泛的洞穴网络。这些洞穴都富有可采的矿床以及珍禽奇兽，洞穴的池塘也有满满的稀有鱼类可以捕获。通风小子们也在坑道里设置了比赛的赛道。小心碰头。

蛛形机和圆蛛

当你在探索山谷时，注意机械化的，像蜘蛛一样称之为蛛形机的机器。这些由 Corpus 设计的产物，有着不同大小和杀伤力，从小蜘蛛到巨大无敌的圆蛛笼罩着整个区域。福尔图娜中最聪明的人目前正在研究如何击败这些圆蛛，但是就现在来说，避开这些东西吧。

GARUDA

死亡之赤红少女， Garuda 能吸收敌人的血液来获取生命与力量。造访福尔图娜来取得这名恶毒的 Warframe。

恐惧魔镜

从敌人身上割取生命之力以做为抵挡伤害的盾。蓄力可使抵挡的伤害化为爆裂破片。

鲜血祭坛

以利爪构筑的祭坛刺穿敌人，为自己及队友吸取生命。

祭血仪式

以生命为代价换取能量。

穿心利爪

蓄力可扩大瞄准区域，接着对瞄准区域里的每一名敌人发射高速利爪;幸存的敌人极有可能开始出血。

TENNO 强化装置

快用新的 Warframe、各种 MOD 和诸多自订装饰来扩充你的军械库吧：

噬蛇弩

Garuda 的标志性十字弓能以一支精准的弩矢斩断目标，而次要射击则能发射出弩矢弹幕;每支弩矢都有可能造成出血，爆头射击则可加快装填速度。

GARUDA 巴托里头盔

昔日的传说已成为现实，敞开双手接受真实的自己吧。 Garuda 的替换头盔。

金鹏披饰

飘姿秀逸、淌若鲜血。一款可防渍的非对称披饰

KRESKA

这把简易的Corpus生存工具履行了它的设计目标：砍杀和分裂任何攻击对象。

OCUCOR

一种在杀戮时就已可触及到下一个受害目标。每一次的击倒，这把手枪都会产生能量卷须，触及在附近的目标。

BATTACOR

一个击杀越多累积更多能量的武器。达到容量后会释出抹杀般能量。

指挥官护甲

为您的指挥官配备这些受索拉里斯人启发的自定义装饰。

冶炼技工

指挥官用护甲，灵感来自那些必须在灼热中工作的索拉里斯人。

侦查员

指挥官用护甲，仿照测量员和奧布山谷的侦察员所佩戴的环境装备。

通风鼠

轻巧实用的指挥官护甲设计用于灵活性和狭小空间。

危难技工

指挥官用护甲，灵感来自福尔图娜维护队伍的胆大想法。

MOD 组合

使用新的的 MOD 组合为你的Warframes，武器和同伴们增强力量。当装备同一组 Mod 时，将会给予加成。这些 MOD 可作为奧布山谷中完成赏金任务的潜在奖励。

合成 MOD 组合

组合加成：当切换主或副武器时+20% 每秒弹匣装填速度

合成 解构 - 守护：被守护杀死的敌人有 +15% 的机率掉落生命球

合成 纤维 - 守护：生命球使守护护甲提高 100%，持续 12 秒

合成 充能 - 手枪：弹夹中的最后一发 +80% 的额外伤害

合成 反射 - Warframe：+100% 切换武器速度

*显示的数据为最高等级。随时可能会变动。

机甲 MOD 组合

组合加成：库狛每 15 秒标记一个敌人，持续 12 秒。 杀死这个敌人将其异常状态效果应用于 30 米内的其他敌人。

机甲 超载 - 库狛：+ 60% 触发链接和 +90% 触发持续时间

机甲 充能 - 库狛：护盾恢复 + 20%，护盾恢复延迟 -50%

机甲 脉冲 - Warframe：杀死一个标记的敌人， 30 米内的每个敌人会提供 +20% 护甲，持续 12 秒。

机甲 强化 - 光环：对标记的敌人+ 40% 额外伤害。

*显示的数据为最高等级。随时可能会变动。

技法 MOD 组合

组合加成：库娃每 15 秒创造一个 10 米宽的区域，每秒造成 50 点伤害，持续 8 秒。

技法 连带 - Warframe：站在该区域内可获得 +60% 的致命伤害

技法 强化 - 库娃：+ 30% 库娃技能持续时间

技法 猛袭 - 库娃：库娃有 60% 的几率无视致死伤害，而是获得 4 秒无敌。

技法 引力 - 近战：震地攻击将 20 米范围内的敌人拉入冲击点。

*显示的数据为最高等级。随时可能会变动。

额外的更新说明

库娃和库狛现在有了一个吸取 MOD 叫做取回!

Business 提供了一个全新的守护来协助你的山谷保存计画。 奥克绪罗斯附有两种指令可以定位保存机会以及定位资源容器。同时也包含一把全新的守护武器：Multron-一把使用穿甲子弹的点发步枪。

阿耶檀识琥珀星蓝图现在可以从均衡仲裁者以 10 个生息精华购得。

五种全新道场颜料可以透过研究获得。

全新设计师浮印登场! Venters 浮印是由知名幻想作品艺术家 Pete Venters 绘制!

专精宗派现在可以通过「军械库」来选择使用了

限时的 TWITCH 掉落道具

当福尔图娜登场时，在 Twitch 观看 Warframe 来免费获得游戏内物品!锁定就有机会赢得 Nidus 和 Khora Warframe、一张步枪裂罅 MOD 及更多内容!