钱不是无所不能的，陈冠希昨日发文感慨金钱的力量，陈冠希钱买不了榜是怎么回事？陈冠希为什么发文钱买不了榜？一起来和91单机小编来看看吧。

陈冠希在11月8日的时候微博发文，大意是说钱不能买到一些东西，但是在最后的时候，他发的是，钱不能买到榜单。意图所指还是很明显的。不过一向心直口快的陈冠希也不是第一次diss自己看不爽的事情了。早在之前《中国有嘻哈》新一季开播的时候，陈冠希就在ins上diss了这个节目。

最近池子怒怼吴亦凡刷榜，这事已经在微博上引起了轩然大波，没想到池子还挺刚，不仅没有被粉丝手撕，还继续发文硬钢，因此圈了不少粉。正当双方粉丝骂战激烈进行的时候，没想到陈冠希居然也加入了“战争”。近日，陈老师在微博发文称，金钱买不了榜单，疑似在暗讽吴亦凡刷榜事件。

11月8号中午一点多的时候，陈冠希发微博称：“金钱给不了你爱戴，金钱给不了你名誉，金钱给不了你榜单。”不少网友猜测此文是否与中美音乐风波有关，并留言称：“MONEY CANT BUY 榜单。”还有网友添加形容词来理解这些意思，看起来更加容易懂。

陈冠希钱买不了榜的原因其实是陈冠希看到了这几天的新闻，就是关于吴亦凡买榜的事情，虽然后来的误会都解除了。不过还是引起了不小的争议，陈冠希的发文也是有一点意指。但是也有可能是他自己发的自己感慨，也许压根和吴亦凡没关系。

陈冠希微博原文：

MONEY CANT BUY U LOVE

MONEY CANT BUY U FAME

MONEY CANT BUY U CHARTS

不过陈冠希在之前就diss过“嘻哈”的节目，还是引起了不小的讨论。

在第一季《中国有嘻哈》的时候，陈冠希就曾经diss过这个节目。在第二季的刚开始录制的时候，热狗在网上发文庆祝，之后陈冠希在下面留言，语言有点不堪，大概意思就是说节目里的导师都是不是说唱歌手，而是臭狗屎之类的，就连自己的好友热狗，陈老师也不放过。

11月4日，A妹发行新歌，然而北美榜单的榜首却始终被吴亦凡( Kris Wu)的新歌霸占，也引得不少国外网友纷纷询问“who is Kris Wu?”随后，有消息称歌手A妹ArianaGrande经纪人Scooter Braun发推，疑似指责吴亦凡刷榜。随后，吴亦凡在iTunes上的七首歌曲与专辑榜排名都跌落近一百名。