91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

陈冠希钱买不了榜是怎么回事？陈冠希为什么发文钱买不了榜

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-09 10:28:21| 编辑：墨染西行

钱不是无所不能的，陈冠希昨日发文感慨金钱的力量，陈冠希钱买不了榜是怎么回事？陈冠希为什么发文钱买不了榜？一起来和91单机小编来看看吧。

陈冠希在11月8日的时候微博发文，大意是说钱不能买到一些东西，但是在最后的时候，他发的是，钱不能买到榜单。意图所指还是很明显的。不过一向心直口快的陈冠希也不是第一次diss自己看不爽的事情了。早在之前《中国有嘻哈》新一季开播的时候，陈冠希就在ins上diss了这个节目。

陈冠希钱买不了榜怎么回事 陈冠希钱买不了榜的原因

最近池子怒怼吴亦凡刷榜，这事已经在微博上引起了轩然大波，没想到池子还挺刚，不仅没有被粉丝手撕，还继续发文硬钢，因此圈了不少粉。正当双方粉丝骂战激烈进行的时候，没想到陈冠希居然也加入了“战争”。近日，陈老师在微博发文称，金钱买不了榜单，疑似在暗讽吴亦凡刷榜事件。

11月8号中午一点多的时候，陈冠希发微博称：“金钱给不了你爱戴，金钱给不了你名誉，金钱给不了你榜单。”不少网友猜测此文是否与中美音乐风波有关，并留言称：“MONEY CANT BUY 榜单。”还有网友添加形容词来理解这些意思，看起来更加容易懂。

陈冠希钱买不了榜怎么回事 陈冠希钱买不了榜的原因

陈冠希钱买不了榜的原因其实是陈冠希看到了这几天的新闻，就是关于吴亦凡买榜的事情，虽然后来的误会都解除了。不过还是引起了不小的争议，陈冠希的发文也是有一点意指。但是也有可能是他自己发的自己感慨，也许压根和吴亦凡没关系。

陈冠希微博原文：

MONEY CANT BUY U LOVE

MONEY CANT BUY U FAME

MONEY CANT BUY U CHARTS

不过陈冠希在之前就diss过“嘻哈”的节目，还是引起了不小的讨论。

陈冠希钱买不了榜怎么回事 陈冠希钱买不了榜的原因

在第一季《中国有嘻哈》的时候，陈冠希就曾经diss过这个节目。在第二季的刚开始录制的时候，热狗在网上发文庆祝，之后陈冠希在下面留言，语言有点不堪，大概意思就是说节目里的导师都是不是说唱歌手，而是臭狗屎之类的，就连自己的好友热狗，陈老师也不放过。

陈冠希钱买不了榜怎么回事 陈冠希钱买不了榜的原因

11月4日，A妹发行新歌，然而北美榜单的榜首却始终被吴亦凡( Kris Wu)的新歌霸占，也引得不少国外网友纷纷询问“who is Kris Wu?”随后，有消息称歌手A妹ArianaGrande经纪人Scooter Braun发推，疑似指责吴亦凡刷榜。随后，吴亦凡在iTunes上的七首歌曲与专辑榜排名都跌落近一百名。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号