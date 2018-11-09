洛克人11全关卡怎么过 洛克人11通关攻略一览

洛克人11日前已经正式发售，下面为大家分享一下洛克人11通关攻略，给大家一个参考。

洛克人11通关攻略

游戏开始会有两个教程，双齿轮系统的使用：

速度齿轮：

系统默认D键，开启后你的移动会变得超级快，让其他东西看似很慢，配合后期的装备道具效果更强。

动力齿轮：系统默认A键，开启后蓄力洛克炮会附带一个多重炮弹。

双齿轮技术：

生命值过低时可以同时激活两种齿轮，此时威力和速度都会提升，启动之后不得取消，效果结束后洛克炮的威力也会暂时消弱，而且此状态可以发射究极洛克炮。

本作总共有8个关卡，每关一个BOSS，打败所有BOSS后开启第9大关齿轮堡垒，顺序可以按自己喜好打，我是按照从左到右依次进行。

Block Man(建筑人)关卡：

每次进入关卡默认3条生命数，耗尽后从头开始，本关第一张图非常简单，用来熟悉操作非常好，跳过两个石头，蓄力罗克炮同时消灭两个飞行敌人，这个怪我叫他小蜜蜂。

然后继续前进，注意不要被空中落下的石头砸中，跳过两个台阶后碰到摩托怪，击杀的唯一办法时从没有防护栏的方向攻击，比较难缠，一般碰到能走就直接跳过他。

随后碰到大锤怪，在大锤怪攻击的时候可以跳到他的头上站立进行各种走位，此怪比较容易对付，见面直接连发射击分分钟带走，然后召唤莱西弹簧捡到齿轮进入下一个图。

爬上梯子，直接跳过摩托怪进入下张图，如果你有强迫症也可以打掉，建议蓄力找准空挡一击搞定。

上来以后可以看到石块中间有若隐若现的龙卷风，用罗克炮清理石块后走近他就会现身，第一时间击杀，只需要一炮，否则他会发动全方位的散弹攻击，十有八九会中招。

来到履带这里，有一个隐形怪和锤子怪，如下图中的位置跳到与隐形怪同高发射一发罗克炮，然后退到左边的石路上进行快速射击打掉锤子怪。

打掉石块进到下一章图。

上来后蓄力洛克炮，站到履带上不要动方向键，对着安全帽发射蓄力炮后继续打一串洛克炮消灭安全帽，需要补充血量的话打掉石块拾取生命求可回复少量生命。

这张图第一个摩托怪必须打掉，不然会扣血，蓄力罗克炮找准时机一击搞定，蓄力洛克炮可以击穿石块，所以石块不用提前打掉。上面的摩托怪直接打掉石块后退下来他会掉落死亡，然后拾取螺丝，螺丝石用来在商店解锁更多道具用的，看到就捡。

然后用罗克炮消灭空中的小蜜蜂，前进时注意不要被砸中。

这张图会碰到第一个小BOSS，新手可能感觉有点困难，了解他的攻击方式后利用加速齿轮直接秒，轮胎怪攻击方式单一，旋转身体后把四个部分分散分别砸向不同的方位，此时尽量站到红色部位的附近，方便输出，一旦站位成功开启加速齿轮按住连续射击。

还有一种情况更方便输出，在轮胎怪重组后如果本尊在最后面或者在第二层的时候直接开启加速齿轮疯狂输出。

建筑人关卡(2)

未完待续