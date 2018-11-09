2018穿越火线11.11火线狂欢购物节活动地址​ 穿越火线11.11火线狂欢购物节活动内容介绍​

穿越火线在2018年双11到来之际推出了全新的CF火线狂欢购物节活动，玩家朋友们只要参与到这次的火线狂欢购物节活动中即可以超低的价格抽取到许多限定的奖励，如果您感兴趣一定不要错过这次的CF11.11火线狂欢购物节活动。

活动参与地址

点我进入 穿越火线11.11火线狂欢购物节活动地址

活动持续时间

2018年11月7日 - 2018年11月21日

活动内容介绍

1.奖励来就送，随机领取

2.双倍代金券

活动规则：

1.活动开启后到11.10 23:59:59，用户可分别使用10Q币，20Q币，50Q币，购买20活动代金券、40活动代金券、100活动代金券;

2.单个账号各价位代金券只可各买一次;

3.活动代金券只能在该活动中使用;

4.代金券不支持退款，仅限活动期间使用。

3.每日1折秒杀场

每晚8点刷新折扣道具列表部分折扣道具限量出售，先到先买。

4.幸运转转转

1.王者复仇每日限量10个，抽完后当天奖池无法再次抽到。

2.雅典娜每日限量1个，抽完后当天奖池无法再次抽到。

5.红包送送送

1.参与活动的玩家即可分享红包给好友，自己无法领取自己的红包。

2.页面任意消费金额才可使用领取的红包，活动期间每人只可领取1次。

礼包领取时间

2018年11月7日 - 2018年11月21日

活动规则介绍

1、每日折扣秒杀场规则：每名玩家每天的秒杀场道具会随机出现1折和4折各一个道具，活动期间每晚8点刷新且不会重复出现。对于4折道具，拥有代金券的玩家在支付时，将优先使用代金券抵扣，每笔最少支付0.01元，一旦代金券使用后无法退还(下单后未支付，订单被系统取消之后或手动取消之后会返还抵扣的代金券);部分折扣道具限量出售(如您已经下单，请及时支付，否则系统将在一定时间之后取消您的订单，释放限量供其他玩家购买)，全部卖完后，玩家即无法购买;

2、幸运转转转规则：活动期间可用10Q币购买复活币1个赠送钥匙1个，100Q币购买复活币10个赠送钥匙11个，10代金券购买复活币1个赠送钥匙1个;王者复仇(永久)每天限量10个，抽完后当天奖池无法再次抽到;雅典娜(永久)每天限量1个，抽完后当天奖池无法再次抽到;猫耳头盔，超级背包，永久角色在游戏内唯一存在，请避免领取到已有的大区。

3、红包送送送规则：参与活动的玩家可以获得分享资格，分享活动链接给好友，好友即可获得红包，自己无法领取;被分享活动页面的玩家，可以拆开红包可随机获得3~88代金券(代金券需要先在页面消费才可以使用)，活动期间每人只能领取1次红包。