毒液内地上映有没有删减 毒液结尾有几个彩蛋

《毒液：致命守护者》将于11月9日在中国上映，影片预售票房火爆，映前两天已破5千万人民币。作为一部R级电影，《毒液》在制作中就主打成人向。这名超级英雄和我们印象中的拯救世界的形象有点不太一样，因为它是“反”英雄。

最近这部电影的两个彩蛋被曝光出来了。第一个彩蛋是大家最期待看到的。

第一个彩蛋是毒液依附在男主的身上了，毒液要变形了。很多观众最期待的就是这一幕。而且观众们也可以看到毒液的整个产生和变形的过程。大家表示看得非常不过瘾，等到上映的时候，一定要去看这部电影。

还有另外一个彩蛋是蜘蛛侠电影的预告片。在这个片段里面，蜘蛛侠死了，但是大家别担心。还有第二代蜘蛛侠会接任他。而且这一次让大家非常惊喜的是，这里面还有女蜘蛛侠。还有各种各样的蜘蛛侠。大家都表示非常喜欢，觉得非常特别。

据看过北美版本的网友称，中国内地的上映版本只有一个彩蛋，相比北美院线版少了一个。而被删掉的《蜘蛛侠：平行宇宙》彩蛋与《毒液》正片并无直接关系，并且该片也有望被引进。而且，《毒液：致命守护者》的内地院线版相比北美一刀未剪。