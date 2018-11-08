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优衣库女主的抖音号是多少 优衣库女主余艺登陆抖音

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 17:25:59| 编辑：林克醒来

近几年最火的也就是抖音了，很多网红就是靠抖音出的名，最近有消息称优衣库女主余艺登陆抖音，那么优衣库女主的抖音号是多少？一起来看看吧。

相信曾经炒得沸沸扬扬的优衣库事件，大家都是知道的。在当时就是因为一条视频在网上传出，引起了网友们的热议，一开始大家都以为这只是在做品牌宣传。然而却不想这竟然是一对情侣之间的纪念!

可即便是如此，就因为这一条视频，将男女主一时间都推送到了风口浪尖之上，据悉，当时两人之间的视频只不过是手误，不小心上传到了网上!可却也正因为这一个手误，而为他们的生活带来了很大的影响，幸运的是随着时间的一步步推移，人们也渐渐淡忘了此事。据悉，如今里面的女主也渐渐过上了安静平稳的生活，然而如今这位曾经的优衣库女主在抖音上发了几段视频，不想却再次在抖音上火了起来!

通过图片可以看出，她上传的视频就是舞蹈视频，从视频当中我们可以清楚的看到，女主的身材非常的棒，这一次的她和之前好像有很大的区别，似乎已经怀有身孕。虽然怀孕了，但是他却依旧在镜头面前跳舞，还似乎非常的卖力，从镜头中可以看出她的样貌好像没有什么变化，还和以前一样漂亮，看来这段时间他过得非常的幸福，因此才会保养得如此之好!

而很多网友们看后都纷纷称，姑娘悠着点，你可怀着孕呢，这动作太用力了吧，要小心着肚子里的孩子，动作太大，孩子受不了啊!如果孩子有什么闪失，那可就得不偿失了。还有网友们纷纷调侃道：现在的她是不是和当时优衣库当中的男主角结婚了呢?还是有什么接盘侠?

而小编想说，不论她和结婚了，但总之如今对她改变了之前那种看法，毕竟女主现在也是靠着自己的本事挣钱，每个人都有自己不光彩的一面，但是时间是往后走的，人是要往前看的，只要以后能够过好自己的生活就好了

QQ截图20181108172445.png

看完这篇文章有何感受？

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