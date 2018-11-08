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延禧攻略拍现代版是什么情况 延禧攻略拍现代版事件介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 17:25:02| 编辑：﹍ɑ。群℡

据台湾媒体报道，大陆热剧《延禧攻略》爆红，不仅掀起追剧潮，连带剧中演员也随之爆红，但是随着剧集播毕，许多粉丝意犹未尽，纷纷喊话希望可以再次看到续集，剧中饰演“娴妃”的佘诗曼7日受访时表示，“有听说过要拍续集的idea，但一切都还没落实。”也希望可以原班人马回归。

根据香港媒体报道，佘诗曼[微博]7日出席香港某品牌活动，称目前还在享受“延禧效应”，所以行程满档，虽然必须到处飞，但依旧非常开心。另外，《延禧攻略》曾一度盛传将会开拍现代版续集，佘诗曼则表示曾听说有类似的打算，但是否是现代版就不得而知，随后她还补充，有听说过预计拍摄的场地，“他们说的那些地方，好像都不是拍现代戏的地方。”

虽然一切都尚未落实，但佘诗曼表示，非常希望续《延禧》原本人马全体回归，“大家都希望可以聚一聚，可以原班人做另一个故事，可以是不同的角色。”被问及希望在续集中演怎么样的角色，她称希望可以与上次不同，复杂一点的性格，如果是纯正派的话，妈妈会不喜欢看，“她不喜欢看到我被别人欺负，她从来不探班，因为不想看见女儿这么辛苦。”

延禧攻略拍现代版是怎么回事 延禧攻略拍现代版是什么情况

延禧攻略拍现代版是什么情况

《延禧攻略》这部古装宫廷剧，除了掀起一股追剧潮外，演员一个个也跟着红了起来。虽然该剧播完许久了，但很多剧迷依旧意犹未尽，大家也都蛮期待有续集的。之前，网上就传闻说会有《延禧攻略2》的。不过，如今却疑似《延禧攻略》的现代版要拍了，而且网曝还有部分剧情曝光，这是真的吗?

小编经过搜索发现，网上有一段是《延禧攻略》中的主演片段，他们都穿着现代衣服。还惊喜发现了傅恒、魏璎珞等人“穿越”了。但很快发现，该片段其实不是所谓的延禧现代版，其实是tvb的延禧南巡。另外近日，“娴妃”佘诗曼在采访上，也首次回应现代版的《延禧》传闻。

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佘诗曼现场表示，自己曾听说到有这样类似的打算。然而至于是不是现代版目前还不得而知。另外，佘诗曼还补充到，听到说有过预计拍摄的场地，然而并非拍现代戏的地方。总结佘诗曼的回应，拍《延禧攻略》续集的确有这想法，但目前一切还未落实，并且“娴妃”娘娘也十分希望能够原班人马的回归。

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