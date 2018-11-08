炎亚纶和男性纠缠的照片发布后，炎亚纶也公开承认了，炎亚纶男女不拒是怎么回事？炎亚纶性取向是什么？一起来和91单机小编来看看吧。

最近几天，飞轮海成员炎亚纶的恋情成功登上了微博热搜，只不过由于是和多位男性纠缠不清，因此炎亚纶也是承受了巨大的舆论压力，对此他不仅发出了声明，而且还希望爆料者不要拿此事刻意炒作。

此事还要从11月7日的一则爆料说起，当时有媒体爆出了炎亚纶一次劈腿3男、公开出柜、照片、聊天记录等等，虽然现在炎亚纶不是什么当红明星，但是由于内容实在是太过于劲爆，因此随着事件的不断发酵，造成的影响也是难以估计。

当然炎亚纶本人在最初做出说明的时候，给出的答案是那只是朋友之间私下的互动而已，当然对于这个解释，估计也是很难让人信服，毕竟在诸多的事实和证据面前，炎亚纶的解释就有些单纯和绵软无力了。

当炎亚纶喜欢谁那是他的自由，而且明星的私生活的确也不需要拿到台面上供大家娱乐和消费，在事发之后，众多炎亚纶的粉丝也是通过各种方式发表自己的意见支持他。在炎亚纶的微博留言当中可以看到，不少人还是挺喜欢这位可爱的大男孩的。

当然，炎亚纶的事情也并非是空穴来风，毕竟他咋娱乐圈摸爬滚打这么多年，而且相关的绯闻八卦也是层出不穷。但是

在之前的采访中，记者也是有意无意的问起过炎亚纶的恋情，但是得到的答案却是相当的有趣。

记者问到炎亚纶现如今还是不是一个人的时候，他本人却很含糊的表示，这个问题不要问的这么刻意。

而当记者问起他有没有男朋友这个话题的时候，炎亚纶居然哈哈大笑了起来，而且持续了10几秒钟，也是让人相当的莫名其妙，是因为记者戳破了某些内幕还是炎亚纶想用大笑来化解尴尬呢?

当然最后炎亚纶也是给出了自己的答案，那就是男女不拒。至于这个回答究竟是什么意思，估计大家心里也应该有数了吧。

总得来说，艺人的私事还有恋情都是很多人最想探究的，但是艺人也和普通人一样，需要自己的私生活和隐私，而这些事情也是他们最不愿意去提及的，现如今被公开了出来，估计肯定是承受着巨大的压力，而且还给家人朋友甚至恋人都带来了很多负面影响，只不过明星们的生活就是如此，只能靠自己通过其他途径来解决了。