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蓝洁瑛复出无门是怎么回事？蓝洁瑛生前为什么没人帮

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-11-08 17:17:59| 编辑：墨染西行

蓝洁瑛悲惨的一生让人哀悼，在去世之后娱乐圈众星纷纷发文，然而生前却毫无消息世态炎凉，蓝洁瑛复出无门是怎么回事？蓝洁瑛在世时为什么没人帮？一起来和91单机小编来看看吧。

这段时间蓝洁瑛去世的消息刷爆了朋友圈，其实对于蓝洁瑛很多人对她并不是特别熟悉的，因为她已经很多年都没有出现在大屏幕上很多年都没有戏拍了，但是她以前的作品真的是惊艳了众人，尤其是她演的蜘蛛精简直是美爆了，足见在演戏方面她是一个实力派

而且从面容来看她的颜值也是超高的，那个时候蓝洁瑛特别的火，按理说她应该会红火火的走下去，但是最后却落得一个无戏可拍的地步，晚年也是十分的凄凉，需要靠人的救济才能够生活。

其实蓝洁瑛走到这一步主要是两方面的原因，一方面是她的情感遭遇到重创，她的第一任男朋友也就是她的初恋自杀，蓝洁瑛对初恋的感情投入特别的深，几乎是把自己的一切都奉献给了这个男朋友，不断地帮他约片，希望两个人能够长长久久的生活在一起，但是她的男朋友最后却选择了自杀，这给蓝洁瑛的心灵造成了很大的创伤

后来人家又找了第二任男朋友，但是那个时候有人却说南京市第三者是小三迫于舆论的压力蓝洁瑛的第二任男朋友又离开了她，这个时候蓝洁瑛再度遭受感情的创伤，就已经有一些抑郁的表现了

后来蓝洁瑛自爆自己被娱乐圈的两位大佬性侵，她虽然没有说出这两位大佬叫什么名字，但是从她说这句话的时候我们能够感受到这件事情就是她精神上的最后一根稻草彻底将她压垮，也是因为这个事情，蓝洁瑛确实疯狂了一阵子，也是在这个时候她精神不好的事情传遍了整个娱乐圈，所以很多的导演对蓝洁瑛疯狂的状态表示后怕，所以没有人敢用蓝洁瑛来拍戏，这就造成了很多年以后蓝洁瑛无戏可拍。

其实蓝洁瑛在去世的时候只有55岁，年龄还是比较年轻的，但是她的后半生发展的并不是很好，靠着别人的救济才能生活，只不过蓝洁瑛想复出拍戏，却根本没有人敢用她，毕竟那时候香港演艺协会的会长就是曾志伟。

在蓝洁瑛去世之后，虽然有不少人在网上发文悼念她，但是真正肯替蓝洁瑛当年的事情说两句公道话的人却屈指可数，而黄秋生也算是为数不多的几个人之一了。

在采访中黄秋生也是表示称，蓝洁瑛人都走了，公众应该有同理心。

而且所谓的蓝洁瑛耍大牌，蓝洁瑛人品差等传闻，可以肯定都是子虚乌有的，因为这些爆料根本就是子虚乌有的。说来说去，都是有人故意泼脏水而已。

看了蓝洁瑛的遭遇，估计大家也都是深有体会了，只是这个世上还欠她一个道歉。

看完这篇文章有何感受？

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