池子声明是怎么回事 池子声明全文一览

近日吴亦凡新专辑的事情闹的是沸沸扬扬，而池子因为在微博上公开怼了吴亦凡的粉丝被要求道歉，近日池子就此事发表了声明，那么池子声明是怎么回事？一起来看看吧。



池子声明是怎么回事

此前池子在微博上diss吴亦凡粉丝为他的新专辑刷榜的行为，并且随后还有消息称吴亦凡的新专辑在美区被下架了，但经过证实后其实只是跌出了排名而并没有下架，因此有粉丝要求池子道歉，接着池子就针对此事发表了声明，而声明的内容也让网友纷纷表示池子是真的刚。

这两天，关于吴亦凡新专辑的歌位居iTunes美区榜首一事是闹得沸沸洋洋。之后池子就吴亦凡音乐风波发文称：“来，我善良一回，我提醒吴亦凡的粉丝，你们这么刷榜，他永远不知道自己音乐什么水平，没办法进步，为了他好，别刷了。”后被吴亦凡粉丝要求道歉。随后池子也发声明：“专辑榜122名了，歌曲榜前200都看不见了，榜单数据真实有效，我哪句话说错了就让我道歉!。池子的声明里还写道“声明谁不会发，你弄得跟真的似的”，池子的这个“声明”落款处颇为幽默的写道“这里有个印章”。

其实从他diss吴亦凡开始就会有粉丝不断要求道歉吧，但是池子也没搭理，反而在吴亦凡工作室发了声明之后，过了半天左右，池子也发了一份声明，疑似回应吴亦凡及其粉丝们。不过池子的这份声明就比较搞笑了，短短几句话就又内涵了吴亦凡一遍。相比其他人的声明，池子的这个声明可以说是相当的随意了，字里行间就是在内涵吴的工作室声明是没什么卵用的啊。对此池子的粉丝也开启了调侃的模式，纷纷表示”池子，咱低调点，真的，你不为自己考虑，为我们这些粉丝考虑下吧”还有粉丝马上出来“撇清”关系，纷纷调表示——这是偶像(池子)行为，请勿上升粉丝。

池子声明说了什么

池子的声明表示“到现在为止还有粉丝要求他道歉，歌曲榜前都200名了，并没有说错话啊为什么要道歉之类的。声明谁不会发，弄得跟真的一样。”从字里行间就可以看出这份所谓的声明其实充满了嘲讽的语气。

池子，江湖人称“暴躁90后”，吐槽大会的常驻嘉宾，李诞身边的小弟，与李诞张绍刚组成吐槽大会铁三角。在节目以大胆敢说出名，曾经在被删掉的最早的一期直接开怼雪姨，让雪姨青筋迸起，但看过吐槽大会的朋友们都知道，这都是娱乐节目，为了欢乐和点击量，只要不是赤裸裸的人身攻击也没什么问题的。池子在微博上直接开怼吴亦凡的粉丝们刷榜，直接把吴亦凡的新作品刷到了美国那边一个音乐榜的前三，也就是说吴亦凡的新专辑里有三首歌连续好几天都霸榜前三名了，连Twitter都生成了一个热词;who is Kris Wu，中文翻译：吴亦凡是谁。

据悉，在此前池子曾就吴亦凡音乐风波发文称：“来，我善良一回，我提醒吴亦凡的粉丝，你们这么刷榜，他永远不知道自己音乐什么水平，没办法进步，为了他好，别刷了。”后被吴亦凡粉丝要求道歉。然而随着吴亦凡粉丝恶意打榜的事件终有了结果，昨日吴亦凡新专辑的所有歌曲下架，也是彻底惹怒了吴亦凡的粉丝们，说实话，这样的一个结果确实是对粉丝相当的不公平。继而粉丝们纷纷表达不满，并且池子diss吴亦凡这件事也成为了吴亦凡粉丝的一个宣泄口，大批的粉丝纷纷要求池子道歉。然而池子也是相当的刚，并且直接在微博发出声明：“我那句话错了就让我道歉道你个大狗屎，声明谁不会发，你弄得跟真的似的”的犀利言论，也是相当的霸气了。