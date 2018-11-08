炎亚纶鬼鬼十年之约是什么梗 炎亚纶鬼鬼演的电视剧一览

昨日炎亚纶出柜的消息在热搜榜上挂了一天，鬼鬼也被牵扯进来，据说炎亚纶和鬼鬼有一个十年之约，那么炎亚纶鬼鬼十年之约是什么梗？炎亚纶鬼鬼演的电视剧有哪些？一起来看看吧。

炎亚纶鬼鬼十年之约是什么梗

炎亚纶和鬼鬼是多年的好朋友，俩人一度被传绯闻，还有很多cp粉，炎亚纶几年前说过，如果鬼鬼吴映洁三十岁还没有嫁人，而他也未娶，那么他就会娶鬼鬼。

当年在炎亚纶很火的时候，他曾经许下一个诺言，当时他和许多明星都是好朋友，但是和吴映洁鬼鬼的关系是格外好的，甚至在节目中和同台的鬼鬼说：我们做一个承诺，如果三十岁你没有嫁人，我没有结婚，那我决定娶你。

现在十年的时间到了，两个人也都没有结婚，网友们都很好奇两个人是不是在一起了，炎亚纶会不会兑现当年的饿承诺呢。

在十年前，炎亚纶就和鬼鬼告白了：“如果十年之后，鬼鬼还没有嫁人，那我就娶她”，看来炎亚纶对鬼鬼真的是一往情深。而罗家英就十分看好他们，希望他们能好好在一起。

十岁之约那个视频，炎亚纶问鬼鬼是不是还想去希腊结婚，结果鬼鬼说想去北欧他表现还蛮惊讶的。

开始看没觉得有啥，后来看科普希腊梗，希腊是他们拍MIT的时候鬼鬼说的想去结婚的地方，后来炎亚纶在某次公开场合说了要攒钱去希腊结婚，再就是这个偶像万万碎里面炎亚纶问鬼鬼的是不是去希腊，信息量不是一般的大。

炎亚纶鬼鬼演的电视剧有哪些

鬼鬼跟炎亚纶合作过的电视剧叫《霹雳MIT》。相信大家都知道这一电视剧，可以说是无限的回忆。

炎亚纶饰演詹士德。男主角，国际着名侦探Dr.James之子。外表俊美有型，难以接触，实际内心孤独，渴望温暖。种族：狮子男。父亲是国际级的着名鉴证专家--Dr.James。经验值、技能点数：智商超高。

鬼鬼饰演李晓星。女主角，天使老师与校长的私生女陆克英的孪生妹妹 最终游戏的参与者之一爱慕007，被747明恋，最后成为007的女朋友。种族：双鱼女。梦想写出惊人小说，完全活在自己小说世界的恍神公主。身份：全校最没存在感的女生。

2008年在《霹雳MIT》中两人饰演的007和天魔星是情侣，八年后再度合作的两人在《明星大侦探》新一案中扮演鬼留洋与炎少帅，依旧情侣档，举手投足间尽显默契。

并且还接受某访谈，访谈日前曝光了一则小花絮，花絮里炎亚纶和鬼鬼吴映洁互相采访，炎亚纶侧躺在沙发上脱口而出：“那我们约定嘛，那我们就约定，如果我们到30岁如果没结婚的话我就娶你。”旁边的鬼鬼吴映洁也愣愣有有点害羞的说“好”。

从片场发布的照片来看，CP感十足的两人无论是眼神还是对话，都透露出百分百的甜蜜。

牵手挽臂不说，还附带亲密贴脸和公主抱，炎亚纶还在《偶像万万碎》里认真的表示，鬼鬼到30岁没有归宿就娶她。

《明星大侦探》里更是有两人同床牵手的画面，简直开启了疯狂虐狗模式!对于“鬼纶CP”的这次发糖，网友很是满意，纷纷表示“鬼纶夫妇就在一起吧”“等什么三年，现在就娶她!”，还齐心合力把“鬼纶合体明星大侦探”的话题推向热门。