《浪费》改名赠汪纶是怎么回事？炎亚纶汪东城有哪些爱恨纠葛

随着炎亚纶男同的性取向曝光后，炎亚纶和汪东城之前的纠葛更是一大看点，《浪费》改名赠汪纶是怎么回事？炎亚纶汪东城有哪些纠缠？一起来和91单机小编来看看吧。

炎亚纶站在风暴中。

但这个炎亚纶公司上午发声明，晚上为劈腿三男传闻道歉到底是一个什么故事?是一出偶像出柜声明，一场真情告白式的危机公关，还是一出现实版台偶剧呢?

引爆这个故事的，是炎亚纶7日被周刊爆出“连劈三男”， 消息来源据说是一位自称和炎亚纶交往的年轻男子A某，结果还流出一连串的男男接吻照以及对话截图，截图中炎亚纶更提及，“你想分手就分手吧”以及“你好好的过你自己的生活!”应该可以证明两人的交往关系了。

之前炎亚纶一直是和艺人阿本传同志绯闻的，但炎亚纶的公司严正声明过，还称不要歪曲两个人的好友关系，炎亚纶虽然没有否认过自己的性向，但身为偶像的他，当然也不会公开承认性向，但这一次，炎亚纶可能被迫进行一次紧急危机公关了。

而这场公关的重点其实有三个：一是炎亚纶的性向问题;二是有没有劈腿，又关系到炎亚纶会不会被认定为渣男;三是飞轮海内部，炎亚纶和汪东城的传说。

炎亚纶在道歉中说：我很抱歉没有处理好我自己的私人生活，迫使必须用这样的方式被呈现。对於每个人我都是非常真心的对待，但，我也是个平凡人，一样有许多的缺点，有著平凡的情感。

但这段真诚的说辞，能够打动炎亚纶的女粉吗?

另一个问题是，这样一个在喧嚣中遭遇各种嘲讽质疑的前飞轮海偶像炎亚纶真的做错了吗?他该如何度过这场舆论风暴?而身为偶像的他，又到到底该不该和偶像性向带来的“耻感”对抗?

《浪费》应改名赠汪纶?飞轮海当年的爱恨故事也太复杂了吧

至少现在看起来，台湾周刊的故事是有疑点的。

按照故事所说，三个被劈腿的年轻男子一度都以为自己才是正宫。

而炎亚纶各种求爱套路。基本都是对阳光可爱的锅盖头年轻弟弟们各种表白。

想象一下一个爱豆对你说出"不断克制自己觉得你很可爱这件事"这句话，一定是很有杀伤力了。

按爆料者的说法，他还会在房间内对对方自弹自唱情歌，这真是非常偶像剧的操作了。

但是依照周刊爆料的故事逻辑，这又是一个在三个男生之间不断劈腿的故事。剧情大致是：爆料者A男与炎亚纶交往期间，一度以为自己是正宫，甚至被炎亚纶带着出席演艺圈友人的聚会，但没想到交往后期，炎亚纶态度转淡，A男抓包炎亚纶和B男、C男密切联络，因此爆发，后来A男发现种种遭到背叛的迹象、跟炎亚纶对质，结果炎亚纶单方面对他提出分手，而且态度决绝。而A男也是爆料者。

但这个说法炎亚纶方面一开始的回应是：“我和朋友之间私下场合的互动，希望大家不要过度放大。”

公司的声明要强硬地多了：一是说照片中炎亚纶造型不对，二是B男、C男根本是同一个人，不要杜撰不实故事内容，劈腿也是绝对不存在的。

唯独没有反驳性向问题。

结果消息一出，炎亚纶打包汪东城、辰亦儒、吴尊、唐禹哲等人，甚至连鬼纶cp都齐齐上热搜了。

微博上一个热搜标题是：飞轮海谁最累?

A. 辰亦儒需要隐藏住炎亚纶汪东城的纠葛以及吴尊的隐婚;

B.吴尊作为已婚直男默默观看汪东城炎亚纶，还要和一个参与并获得过美少女大赛前十名的队友一起进行演艺活动;

C.汪东城需要和一个暗恋自己的队友，一个隐婚的队友，还有一个参加过美少女大赛的队友成团。

获得过美少女大赛前十名的队友说的是演过《终极一班5》的辰亦儒。

当然其中最吸引眼球的还是汪东城炎亚纶当年的恩怨往事。

要说汪东城和炎亚纶当年的cp党也是人潮汹涌了。东纶CP甚至可以说是台湾偶像组合中当年最热门的一个CP组合。

当然这又令人想起当年台湾偶像组合中的一个超级天团往事——飞轮海。

2005年，汪东城、炎亚纶、辰亦儒出演的《终极一班》热播，偶像组合飞轮海也正式出道。

东纶CP当年也真的是非常甜了，台前幕后互动不断，还有喝交杯水的镜头。

上综艺节目上被cue演《人鬼情未了》的经典片段，结果居然还演得很甜。

微博互动更是不要太多。

但很明显一直是炎亚纶很热烈，而直男汪东城则是配合演出这样子。

汪东城的绯闻对象也是很多了，包括王心凌、曾沛慈、李玉琳、瑞莎，关于他暗恋许玮甯的说法也不少了。直男妥妥的。

结果到了2010年著名的“飞麟海”事件，这对曾经很甜的CP就陷入决裂了。

当时是校长谭咏麟晒出了和吴尊、辰亦儒、汪东城3人的合影，唯独不见炎亚纶。

谭咏麟在晒合照是笑称这是新组合“飞麟海”。结果没参加合影的炎亚纶居然留言说：“攀关系我不懂”。

可以想象这肯定会引发一场粉丝猛撕了。

谭咏麟当时也是很无奈地和粉丝解释这只是一个玩笑。

当时第一时间出来解围的反倒是汪东城。他转发谭咏麟微博道歉表示：“校长不好意思，该说sorry的是我们，真的很不好意思，不过今天真的很开心，阿尊一直在唱你的《卡拉永远OK》!”

然后炎亚纶又发了许多条微博，说误伤前辈也是不好意思，自己说的不是一回事。

这样好像也就可以了吧。但值得一提的是他还专门指出了，“汪的某些不理智粉可以不要对号入座”。

所以这不算公开矛盾了呢?

这个组合解散以后各种不和传闻就更多。

先是炎亚纶不满自己的番位低于汪东城，辞演《终极一班2》事件，当时也是闹得沸沸扬扬了。

到了2014年炎亚纶就接受采访直接说自己和汪东城、辰亦儒不是朋友：“我们真的没有这么是好朋友这样子。”

当然这个团撕来撕去都没有撕到吴尊这里，又是吴尊做人的见证了。

但当时辰亦儒是有出来打圆场的，“不是朋友但是有革命友谊，我们有过特殊情感，相依为命，酸甜苦辣都尝过，我们都知道，没有飞轮海就没有我们。他(炎亚纶)应该知道那5、6年的情感是真的。”

可是炎亚纶很坚持地说：“不喜欢就是不喜欢。”

还说 “东纶这个粉丝团麻烦自行解散!”

但粉丝始终相信爱豆是有爱的，一个经典场面是汪东城和炎亚纶看到好笑的场面眼光穿过吴尊相视而笑，笑到一半好像想起还在开展又立马收起笑容。

更著名的传说是炎亚纶2012年去《娱乐百分百》宣传，说《浪费》这首歌是以他的一段爱情故事来写的。

现在很多人说这首歌应该叫做《赠汪纶》了。

但进入2018年好像炎亚纶的火气已经没有那么大，说起往事态度平和起来，说现在想起来那段时光，还是满珍惜的。

没想到如今这场突如其来的风波，又将那段组合往事掀出来。

但炎亚纶该如何面对现在的一切呢?

无论到底有没有劈腿，炎亚纶的偶像人设都很危险了

这之前炎亚纶个人的绯闻是不断的，而且男女都有。

早年间论坛有个鸡汤说的是炎亚纶有一个出车祸过世的女友，他左耳上一直戴耳钉就是为了纪念她，但这段绯闻也只是坊间在传，是没有实证的。

后来比较出名的是他和鬼鬼的感情。

鬼鬼上节目说“如果30岁还没嫁人的话”，炎亚纶直接接着说——“我就娶你”。

这对CP当然是妥妥的粉丝心头最爱了，但好像也没什么下文。

后来炎亚纶又传出交往过台湾男艺人阿本。

2009年阿本跟媒体说过：“我们两个是一对早就传很久的情侣!”但公开场合还是将二人关系定性为“朋友”，还说娱乐圈很难交到真朋友，所以珍惜这段友情。

炎亚纶经纪人则一再强调说“不要扭曲炎亚纶和阿本这段正常的友情”。

一直以来即使炎亚纶的性向传闻已经沸沸扬扬，但公司采取的态度都是否认，所以炎亚纶劈腿三男的传闻出来以后，可以看出公司和他个人的应对是手忙脚乱的。

早上公司已经发了盖章声明，结果舆论却很快就爆炸了，炎亚纶回到台湾开会之后，到了晚上炎亚纶就自己又出来道歉了，说“我很抱歉没有处理好我自己的私人生活，迫使必须用这样的方式被呈现。”“我曾经对人付出真感情，但在结束时没有好好的处理导致事情演变成如此也是自己始料未及的，我对我造成伤害的人感到非常抱歉。”

这份回应信息量也是很大了，虽未正面回应出柜，但默认他与男性曾有过恋情。

这份回应怎么样呢?

我觉得至少比打死都不认好得多：间接承认出柜，但将重点放在否认劈腿上，将这场事件定义为“在结束时没有好好的处理导致事情演变成如此”，是对艺人相对伤害最小的处理手法了。

更值得一赞的是炎亚纶道歉的态度，整个态度都非常诚恳，一直强调“对我造成伤害的人感到非常抱歉。”

但即使这份回应如此精准，炎亚纶的偶像人设依然要面对一场风暴考验。

可是身为一个爱豆，就要一生和性向带来的耻感对抗吗?

炎亚纶现在需要面对的最大的危机其实是：粉丝和吃瓜群众能接受自己一个吸女粉的爱豆的性向吗?

但炎亚纶的的复杂矛盾，在于他既有自己的性向，又是个靠粉丝尤其是女粉撑起来的偶像。

过去他的性向是隐而不彰的，据某周刊报导，炎亚纶过去就曾不必讳在受访时坦承性向，随着地下情爆出，这段访谈内容才得以见光。

他当时坦承，青春期时，父母就隐约察觉到，他喜欢同性，母亲开始严格控管交友，加上家里传统，跟家人摊牌后，父母亲三天两头以死相逼，最激烈曾“脖子缠电线到快死掉，我爸还曾经叫我帮他穿袜子，送他最后一程……”还说曾有个哥哥1岁夭折，因此妈妈寄予厚望，才会冲突不断，也坦言曾撞伤手腕上新闻，就是和家人吵架撞墙受伤，经过20年磨合，才和家人关系缓和。

可以看出性向是曾经带给他痛苦和矛盾的，而爱情本身也曾带给他迷茫，他坦承自己“第一次恋爱就被劈腿”，更称“Love is beautiful thing”，因为喜欢一个人的时候会失去理智，会做很多跟你个性相反的事情。

所以也可以理解这场混乱的爱情故事。

但炎亚纶应该被性向的耻感束缚吗? 可是，他有什么需要羞耻的呢?

性向本身没有错，爱情中的矛盾痛苦没有错，但在许多因为性向嘲讽他的人看来，这一切都是错。

我只能说，从我个人感受来讲，忍不住为炎亚纶们感到难过。8012年了，依然有那么多不堪的玩笑和调侃涌向他。

但这好像又是他必须要承受的。

明星身上寄托着粉丝的喜爱。你既承了这份情，并因此获得了更多资源和工作机会，甚至因此得到了更多爱情的机会，那么是不是也必须要承受相应的巨大压力呢?

只能说，如果公众翻不过性向那座山，炎亚纶的故事就一定会存在，这可能是炎亚纶们无法走出的怪圈：性向本身是无所谓对错的，但因为爱豆的身份，又必须要承受一份对粉丝的隐形承诺，这也是一种求仁得仁。

所以炎亚纶该为劈腿三男传闻道歉吗?

身为偶像是需要的，但不是为自己的性向道歉，而是为这场风波引发的舆论喧嚣道歉，他不该因为自己的性向被取笑，即使这是一场身为偶像的他必须要面对的风暴。